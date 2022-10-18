Харьковские волонтеры начали плести первые зимние масксетки для фронта (сюжет)

Со сменой времени года меняются и заказы военных волонтерам. В работе уже – белые масксетки.

Опытные волонтеры за двое суток вчетвером плетут одну сетку. Заказы расписаны уже на два месяца вперед. За процессом создания маскировки для фронта наблюдали корреспонденты МГ «Объектив».

Так вот отрезаем, делаем такой надрез, а потом вот сюда. Чтобы оно держалось на ветру, не отцепилось. И ребятам там было уютно.

Елена демонстрирует процесс плетения маскировочных сеток для военных. Женщина свое свободное время проводит в волонтерском хабе. Сейчас вместе с коллегами работает над первой маскировочной сеткой белого цвета. Военные уже готовятся к зиме, поэтому заказывают себе такие материалы, говорят волонтеры. И добавляют: недавно закончили последнюю осеннюю сетку. Цвета изменяются в зависимости от времени года.

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Вот все у нас обрезки из швейных фабрик: и пиксель, и этот флис. То, что из изрезанных таких простыней – это вот такое, похожее на желтые листья. И такое. Приблизительно 60%-70% — это идут обрезки из швейных фабрик.

Заказы на маскировочные сетки расписаны на два месяца вперед, говорят в организации. У военных эта потребность есть всегда. После консультаций волонтеры разработали два стандартных варианта сеток.

Александр Горбатко, волонтер организации «ТурботаЄ»

У нас два стандарта: у нас 3х3 и 3х6. Вот 3х6 просто идеально накрывает обычный внедорожник военный. И вот у нас стенд 3х6. Если 4 человека 2 дня работают с такой сеткой, то через два дня эта сетка делается.

Рядом с сетками можно увидеть так называемые «кикиморы» – это маскировочные костюмы, которые бойцы используют для слияния с местностью.

Для наших военных — либо это разведчик, либо это снайпер. То есть это вот такой костюм, который состоит из двух частей: куртка с капюшоном и вот отдельно штаны. Пришли к выводу, что это гораздо эффективнее чем пончо. И вот он надевает, есть такие подвязочки, он регулирует под свой вес, под свой рост, под свой объем.

Один комплект изготавливают в 1-1,5 суток. Процесс похож на производство сеток, однако более щепетилен, поскольку имеет свои особенности.

Николай, волонтер организации «ТурботаЄ»

Здесь только немного плетешь узором, под природу. Принцип тех же сетей. Только что немного больше добавляется: там, трава, под траву, листики. Тут еще для чего остается отверстие, чтоб на позициях ребята сами под свою природу, под свою обстановку, где они находятся, там сами еще доделывают. Обычная одежда, я бы так сказал. Ну, как какие-то зимние штанишки или какая-то зимняя куртка. Она просторная, в целом находиться в таком очень удобно.

В волонтерском хабе находятся люди разных профессий, каждый занимается тем, чем может. За два с половиной месяца они изготовили около 300 квадратных метров маскировочных сеток. Такую нагрузку взяла на себя команда, в состав которой входят около 20 человек.

Елена, волонтер организации «ТурботаЄ»

У меня была большая семья, а сейчас все при деле. Кто сражается, кто деньги зарабатывает на войну. Я сейчас осталась одна, поэтому я сейчас прихожу, помогаю. Мы тоже воюем, прикрываем ребят наших, чем можем.