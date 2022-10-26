Сьогодні 26 жовтня: яке свято та день в історії

26 жовтня – за церковним календарем пам’ять мучеників Карпа, Папили, Агафодора та Агафоніки, а у світі цього дня у прокат вийшов культовий американський фільм “Термінатор”.

Свята та пам’ятні дати 26 жовтня

Державні свята України та визначні світові дати 26 жовтня не відзначають.

26 жовтня в історії

26 жовтня 1984 року у кінопрокат вийшов фільм Джеймса Кемерона “Термінатор”. За скромного бюджету в 6,4 млн доларів фільм багаторазово окупився. Тільки у США він зібрав 38,4 млн доларів, а у світі – ще 40 млн.

Про ідею “Термінатора” існує легенда, що сам металевий робот Кемерону наснився 1981 року. Тоді майбутній автор однієї з культових світових стрічок побачив кошмар у головній ролі з металевим скелетом, який з ножем виповзає з полум’я. Кемерон вирішив зробити цей образ центральним у новому фільмі, а щоб пояснити походження подібного створіння, зробив його прибульцем із майбутнього.

Режисер довгий час не міг знайти фінансування для свого фільму, великі кінокомпанії відмовлялися вкладатися. У результаті свій сценарій Кемерон продав за символічну ціну в 1 долар продюсерці, яка тільки починала працювати, – Гейл Енн Херд (своїй майбутній другій дружині).

Роль Термінатора дісталася Арнольду Шварценеггеру. Однак так само, як кінокомпанії вважали ідею фільму провальною, так і товариші “залізного Арні” відмовляли його грати кіборга без емоцій та з кількома фразами на весь фільм. Усі вважали, що це поставить хрест на його кінокар’єрі. Але сталося навпаки – після виходу “Термінатора” Шварцнеггер став зіркою першої величини.

А глядачі однозначно сприймали саме його як головного героя, хай і негативного.

Церковне свято 26 жовтня

26 жовтня – день пам’яті мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папіли, диякона, Агафодора та мучениці Агафоніки. Усі вони постраждали при переслідуванні християн імператором Декієм у III столітті. Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп та Папіла не беруть участі у язичницьких святах. Він наказав привести до нього порушників закону і спочатку спробував переконати в істинності римської релігії. Однак святі були непохитними. Тоді правитель наказав оголити мучеників і в залізних ланцюгах провести містом, а потім прив’язати до коней і тягти до сусіднього міста. За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка. У сусідньому місті, куди вони нарешті дісталися, Агафодора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папілі та Агафоніці відрубали голови.

Народні прикмети

Півні з самого ранку співають – до потепління.

Якщо на сході хмари червоні, то незабаром буде дощ.

Що не можна робити 26 жовтня

Не можна розмовляти із незнайомими людьми на вулиці.

Не можна одягати чорний одяг, щоб не притягнути до себе хвороби.