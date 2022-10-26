Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории

26 октября – по церковному календарю память мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и Агафоники, а в мире в этот день в прокат вышел культовый американский фильм «Терминатор».

Праздники и памятные даты 26 октября

Государственные праздники Украины и выдающиеся мировые даты 26 октября не отмечают.

26 октября в истории

26 октября 1984 года в кинопрокат вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор». При скромном бюджете в 6,4 млн долларов фильм многократно окупился. Только в США он собрал 38,4 млн долларов, а в мире – еще 40 млн.

Об идее «Терминатора» существует легенда, что сам металлический робот Кэмерону приснился в 1981 году. Тогда будущий создатель одной из культовых мировых лент увидел кошмар в главной роли с металлическим скелетом, который с ножом выползает из пламени. Кэмерон решил сделать этот образ центральным в новом фильме, а чтобы объяснить происхождение подобного создания, сделал его пришельцем из будущего.

Режиссер долгое время не мог найти финансирование для своего фильма, крупные кинокомпании отказывались вкладываться. В результате свой сценарий Кэмерон продал за символическую цену в 1 доллар начинающему продюссеру Гейл Энн Херд (своей будущей второй жене).

Роль Терминатора досталась Арнольду Шварценеггеру. Однако так же, как кинокомпании считали идею фильма провальной, товарищи «железного Арни» отговаривали его играть киборга без эмоций и с несколькими фразами на весь фильм. Все считали, что это поставит крест на его кинокарьере. Но произошло ровно наоборот – после выхода «Терминатора» Шварцнеггер стал звездой первой величины.

А зрители однозначно воспринимали именно его как главного героя, пусть и отрицательного.

Церковный праздник 26 октября

26 октября – день памяти мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, дьякона, Агафодора и мученицы Агафоники. Все они пострадали при гонении на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и поначалу попытался убедить их в истинности римской религии. Однако святые были непоколебимы. Тогда правитель приказал обнажить мучеников и в железных цепях провести по городу, а затем привязать к коням и тащить в соседний город. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника. В соседнем городе, куда они наконец добрались, Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы.

Народные приметы

Петухи с самого утра поют – к потеплению.

Если на восходе облака красноватые, то скоро будет дождь.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми на улице.

Нельзя надевать черную одежду, чтобы не привлечь к себе болезни.