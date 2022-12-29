У “Харківобленерго” повідомили про ситуацію з електрикою після обстрілу
Пресслужба “Харківобленерго” поінформувала, що на Харківщині зараз діють графіки погодинних відключень.
“Ситуація з енергопостачанням у Харкові та Харківській області контрольована. Діють погодинні відключення світла”, – повідомила співробітник пресслужби “Харківобленерго” Марина Шевченко.
Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харкова ракетами С-300 у місті тимчасово зупинявся метрополітен. Мешканці повідомляли про перебої з електропостачанням. Поїзди метро стояли менше ніж годину. Потім рух відновили. Також у місті у звичайному режимі працює громадський транспорт – у тому числі й електричний. При цьому харків’ян вдень знову попередили про можливе продовження атак РФ на енергетичні об’єкти регіону. За інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, на півдні України відзначені ворожі дрони. Жителів Харківщини просять слідкувати за повідомленнями про повітряні тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 14:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба “Харківобленерго” поінформувала, що на Харківщині зараз діють графіки погодинних відключень".