В «Харьковоблэнерго» сообщили о ситуации с электричеством после обстрелов

Пресс-служба «Харьковоблэнерго» проинформировала, что на Харьковщине сейчас действуют графики почасовых отключений.

«Ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области контролируемая. Действуют почасовые отключения света», — сообщила сотрудник пресс-службы «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Напомним, после утреннего обстрела Харькова ракетами С-300 в городе временно останавливался метрополитен. Жители сообщали о перебоях с электроснабжением. Поезда метро стояли менее часа. Затем движение возобновили. Также в городе в обычном режиме работает общественный транспорт — в том числе и электрический. При этом харьковчан днем вновь предупредили о возможном продолжении атаки РФ на энергетические объекты региона. По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, на юге Украины отмечены вражеские дроны. Жителей Харьковщины просят следить за сообщениями о воздушных тревогах.