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В «Харьковоблэнерго» сообщили о ситуации с электричеством после обстрелов

Общество 14:10   29.12.2022
Оксана Горун
В «Харьковоблэнерго» сообщили о ситуации с электричеством после обстрелов

Пресс-служба «Харьковоблэнерго» проинформировала, что на Харьковщине сейчас действуют графики почасовых отключений.

«Ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области контролируемая. Действуют почасовые отключения света», — сообщила сотрудник пресс-службы «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Напомним, после утреннего обстрела Харькова ракетами С-300 в городе временно останавливался метрополитен. Жители сообщали о перебоях с электроснабжением. Поезда метро стояли менее часа. Затем движение возобновили. Также в городе в обычном режиме работает общественный транспорт — в том числе и электрический. При этом харьковчан днем вновь предупредили о возможном продолжении атаки РФ на энергетические объекты региона. По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, на юге Украины отмечены вражеские дроны. Жителей Харьковщины просят следить за сообщениями о воздушных тревогах.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 14:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба «Харьковоблэнерго» проинформировала, что на Харьковщине сейчас действуют графики почасовых отключений".