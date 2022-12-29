В «Харьковоблэнерго» сообщили о ситуации с электричеством после обстрелов
Пресс-служба «Харьковоблэнерго» проинформировала, что на Харьковщине сейчас действуют графики почасовых отключений.
«Ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области контролируемая. Действуют почасовые отключения света», — сообщила сотрудник пресс-службы «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
Напомним, после утреннего обстрела Харькова ракетами С-300 в городе временно останавливался метрополитен. Жители сообщали о перебоях с электроснабжением. Поезда метро стояли менее часа. Затем движение возобновили. Также в городе в обычном режиме работает общественный транспорт — в том числе и электрический. При этом харьковчан днем вновь предупредили о возможном продолжении атаки РФ на энергетические объекты региона. По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, на юге Украины отмечены вражеские дроны. Жителей Харьковщины просят следить за сообщениями о воздушных тревогах.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 14:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба «Харьковоблэнерго» проинформировала, что на Харьковщине сейчас действуют графики почасовых отключений".