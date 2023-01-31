Сьогодні 31 січня: яке свято та день в історії

31 січня за церковним календарем – пам’ять Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. Цього дня народилася Ванга, загинув керівник головного штабу УПА Олекса Гасін, а Британія вийшла з ЄС.

Свята та пам’ятні дати 31 січня

Державних та професійних свят України цього дня не відзначають.

У світі – Всесвітній день ювеліра.

31 січня в історії

31 січня 1734 року російська імператриця Анна Іоанівна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”. Він був адресований правителю Малоросії (як росіяни постійно намагалися обізвати Україну) князеві Шаховському. Суть цього абсолютно шовіністичного документа полягала в необхідності докласти зусиль, щоб українці укладали шлюби не з білорусами, поляками та “іншими іноземцями”, а з “великоросами”. Адже інше “суперечить нашому інтересу”, писала російська самодержиця.

31 січня 1865 року Конгрес США прийняв 13 поправку до конституції, яка забороняла рабство.

31 січня 1893 року зареєстровано торгову марку Coca-Cola.

31 січня 1911 року народилася Ванга (Вангелія Гуштерова) – знаменита болгарська провидиця, ім’я якої згодом стало номінальним. За 55 років своєї “пророчої діяльності” Ванга прийняла понад мільйон людей із різних країн. Поступово сліпа провидиця стала справжнім брендом Болгарії. Її навіть оформили на держслужбу та платили зарплату. А візит до Ванги оцінили для громадян соціалістичних країн у 100 левів, для громадян західних країн – 50 доларів. Загалом, за даними “Історичної правди”, провидиця принесла своїй країні близько 100 млн доларів.

31 січня 1949 року у Львові наклав на себе руки полковник Олекса Гасін. Він був керівником головного штабу УПА та радником командувача Романа Шухевича. Гасіна на прізвисько Лицар вистежили співробітники 5-го відділу УМДБ. Намагаючись уникнути погоні, він відкрив стрілянину та мало не втік. Але, зрозумівши, що його переслідувачі наздоженуть, вистрілив собі в рот і помер на місці.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла із ЄС, завершивши так званий Brexit. Вихід із ЄС став наслідком відверто несподіваного результату голосування на національному референдумі, проведеному в Британії 23 червня 2016 року. З того часу головною проблемою для кожного наступного уряду Британії та, зрештою, причиною зміни цього уряду ставало питання “розлучення” з Євросоюзом. Важкі перемовини з цього приводу тривали кілька років. Завершити процес все ж таки вдалося уряду Бориса Джонсона. Але наслідки такого рішення досі істотно негативно впливають на економіку Британії та є причиною політичної турбулентності.

Церковне свято 31 січня

31 січня християни вшановують пам’ять двох архієпископів Олександрійських – Афанасія та Кирила.

Святитель Афанасій виріс у християнській родині й із дитинства виявляв здібності до церковного служіння. Юнака примітив патріарх Олександр, і запросив його до кліру, спочатку читцем, а потім висвятив у сан диякона. У подальшому Афанасій супроводжував Олександра та разом із ним виступав проти єресі аріан. Після смерті патріарха Афанасія обрали його наступником на Олександрійську катедру – у віці 28 років його висвятили в сан єпископа та поставили на чолі Олександрійської церкви. На цій посаді святитель пробув47 років, із яких понад 20 провів у вигнаннях через протистояння із аріанами. Коли Юліан Відступник почав гоніння на християн, першим у його “списку” був саме Афанасій. Юліан мав намір убити єпископа, але сам загинув раніше, смертельно поранений стрілою. Після смерті Юліана святитель Афанасій керував Олександрійською церквою ще сім років і помер у 373 році, у віці 76 років.

Святий Кирило походив із знатної християнської родини. Ще в юності вступив у скит святого Макарія, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Феофіл висвятив його в сан диякона та доручив вимовляти проповіді. А після смерті Феофіла Кирила обрали на патріарший престол Олександрійської церкви. На ІІІ Вселенському Соборі, скликаному 431 року в місті Ефесі, святитель Кирило був головою. Помер святитель мирно в 444 році.

Народні прикмети

Завірюха 31 січня передбачає довгу зиму.

Яскраве сонце в небі – до похолодання, але ранньої весни.

Що не можна робити 31 січня

Не можна лаятись і лихословити.

Не можна пити алкоголь.

Не варто залишати відчиненими вхідні двері, щоб злі духи не проникли в оселю.