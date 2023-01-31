Сегодня 31 января: какой праздник и день в истории

31 января по церковному календарю – память Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. В этот день родилась Ванга, погиб руководитель главного штаба УПА Олекса Гасин, а Великобритания вышла из ЕС.

Праздники и памятные даты 31 января

Государственных и профессиональных праздников Украины в этот день не отмечают.

В мире – Всемирный день ювелира.

31 января в истории

31 января 1734 года российская императрица Анна Иоанновна издала тайный указ «О браках малороссов». Он был адресован правителю Малороссии (как русские постоянно пытались обозвать Украину) князю Шаховскому. Суть этого абсолютно шовинистического документа сводилась к необходимости приложить усилия, чтобы украинцы заключали браки не с белорусами, поляками и «другими иностранцами», а с «великоросами». Ведь иное «противоречит нашему интересу», писала российская самодержица.

31 января 1865 года Конгресс США принял 13-ю поправку к конституции, которая запрещала рабство.

31 января 1893 года зарегистрирована торговая марка Coca-Cola.

31 января 1911 года родилась Ванга (Вангелия Гуштерова) – знаменитая болгарская провидица, имя которой со временем стало нарицательным. За 55 лет своей «пророческой деятельности» Ванга приняла более миллиона человек из разных стран. Постепенно слепая провидица стала настоящим брендом Болгарии. Ее даже оформили на госслужбу и платили зарплату. А визит к Вангу оценили для граждан социалистических стран в 100 левов, для граждан западных стран – 50 долларов. В общей сложности, по данным «Исторической правды», провидица принесла своей стране около 100 млн долларов.

31 января 1949 года во Львове покончил жизнь самоубийством полковник Олекса Гасин. Он был руководителем главного штаба УПА и советником командующего Романа Шухевича. Гасина по кличке Рыцарь выследили сотрудники 5-го отдела УМГБ. Пытаясь уйти от погони, он открыл стрельбу и чуть было не скрылся. Но, поняв, что преследователи его догонят, выстрелил себе в рот и умер на месте.

31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС, завершив так называемый Brexit. Выход из ЕС стал следствием откровенно неожиданного результата голосования на национальном референдуме, проведенном в Британии 23 июня 2016 года. С тех пор главной проблемой для каждого следующего правительства Британии и, в конечном счете, причиной смены этого правительства становился вопрос «развода» с Евросоюзом. Трудные переговоры по этому поводу продолжались несколько лет. Завершить процесс все же удалось правительству Бориса Джонсона. Но последствия такого решения до сих пор оказывают существенное негативное влияние на экономику Британии и являются причиной политической турбулентности.

Церковный праздник 31 января

31 января христиане чтят память двух архиепископов Александрийских — Афанасия и Кирилла.

Святитель Афанасий вырос в христианской семье и с детства проявлял способности к церковному служению. Юношу приметил патриарх Александр, и пригласил его в клир, сначала чтецом, а затем рукоположил в сан дьякона. В дальнейшем Афанасий сопровождал Александра и вместе с ним выступал против лжи ариан. После смерти патриарха Афанасия избрали его преемником на Александрийскую кафедру – в возрасте 28 лет его рукоположили в сан епископа и поставили во главе Александрийской церкви. В этой должности святитель пробыл 47 лет, из которых более 20 провел в изгнаниях из-за противостояния с арианами. Когда Юлиан Отступник начал гонения на христиан, первым в его «списке» был именно Афанасий. Юлиан намеревался убить епископа, но сам погиб раньше, смертельно раненный стрелой. После смерти Юлиана святитель Афанасий руководил Александрийской церковью еще семь лет и умер в 373 году, в возрасте 76 лет.

Святой Кирилл происходил из знатной христианской семьи. Еще в юности вступил в скит святого Макария, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в сан дьякона и поручил произносить проповеди. А после смерти Феофила Кирилла избрали на патриарший престол Александрийской церкви. На III Вселенском Соборе, созванном в 431 году в городе Эфесе, святитель Кирилл был председателем. Умер святитель мирно в 444 году.

Народные приметы

Вьюга 31 января предсказывает долгую зиму.

Яркое солнце в небе – к похолоданию, но при этом ранней весне.

Что нельзя делать 31 января

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя пить алкоголь.

Не стоит оставлять открытыми входные двери, чтобы злые духи не проникли в жилище.