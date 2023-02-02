Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії

2 лютого за церковним календарем – пам’ять Євфимія Великого. У світі – День Бабака. На Харківщині сьогодні передбачає погоду звільнений з окупації бабак Тимко.

Свята та пам’ятні дати 2 лютого

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день водно-болотних угідь.

Також 2 лютого – День Бабака. Його відзначають у США та Канаді, проте поступово традиція поширюється світом. У тому числі – дісталася й Харківської області.

2 лютого в історії

2 лютого 1841 року датується перша згадка про “День Бабака”. З цього моменту до перетворення свята на офіційне в США пройшло близько чверті століття. Але тоді святкування розгорнулося з усім масштабом. Головному сурку-віщуну Америки дали ім’я “Великий Філ – провидець з провидців, мудрець з мудреців, пророк з пророків”. Живе Філ (як знають усі, хто дивився фільм “День Бабака”) в місті Панксатоні в Пенсільванії, гордо званому “Світовим центром погоди”. Зараз у Великого Філа є своє “представництво” та інтернеті. Щороку рівно о 7:25 2 лютого Філа витягують із нори, і він робить свій прогноз на весну. Вважається, що якщо день сонячний, то бабак побачить свою тінь і лізе спати назад у нору, а значить морози триватимуть ще кілька тижнів. А от якщо день похмурий і тіні немає, то бабак до нори не вертається – отже слід чекати на ранню весну.

На Харківщині вже багато років є свій сурок-віщун – Тимко. Точніше – вже Тимко III. Адже перші пророки пішли на пенсію за віком. 2 лютого Тимко показово прокидається на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна у селі Гайдари. А ось живе разом зі своїми родичами на Великобурлуччині. Через вторгнення РФ Тимко, як і інші бабаки, опинився в окупації. Однак, на щастя, вижив, і сьогодні, попри все, дасть свій прогноз.

2 лютого 1914 року в прокат вийшов перший фільм із Чарлі Чапліном – “Заробляючи на життя”. Тривалість німого кіно була лише 15 хвилин. А сюжет дуже простий, як і в більшості фільмів на зорі кінематографа: шахрай краде у журналіста камеру зі знімками катастрофи, щоб продати їх, а врешті-решт стає об’єктом погоні.

2 лютого 1959 року на перевалі на Північному Уралі загинула туристична група Дятлова. Історія цієї загибелі досі є предметом обговорень та побудови різних версій. Адже ані офіційне слідство, ні різнопланові експерти так і не знайшли чіткої відповіді, що сталося з дев’ятьма туристами. Їхні тіла знайшли поза наметом, більшість на морозі не були одягнені та навіть взуті. Сам намет – застебнутий, але розрізаний. Тіла – на відстані одне від одного. Судмедексперти визначили великий спектр причин смерті різних людей цієї групи – від банального переохолодження до насильницької смерті. У деяких ще знайшли наявність радіоактивних речовин на одязі. Усе це разом, а також дивна поведінка слідчих, пілотів, які евакуювали тіла, заборона на ексгумацію тощо породили близько сотні різних версій смерті групи Дятлова: від сходу лавини, вбивства один одного через вжиті психотропи до випробувань психотронної зброї та містичних версій з демонами та НЛО. За містичною версією подій у 2013 році режисер Ренні Гарлін зняв художній фільм “Таємниця перевалу Дятлова”.

2 лютого 2015 року загинув в автокатастрофі Андрій Кузьменко (відоміший як Кузьма Скрябін). Лідер гурту “Скрябін”, культовий український співак та композитор загинув у ДТП у Дніпропетровській області. Автомобіль, за кермом якого був Кузьменко, врізався в молоковоз ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій помер за пів години. Посмертно 2020 року йому надано звання Героя України.

Церковне свято 2 лютого

2 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Євфимія Великого. Євфимій походив зі знатної християнської родини, яка жила у Вірменії. У батьків Євфимія тривалий час не було дітей, а перед його народженням було божественне видіння, яке передвіщало немовляті велике майбутнє. Батько Євфимія невдовзі помер, а мати віддала сина на виховання своєму братові, пресвітерові Євдоксії. Незабаром хлопець став читцем, а потім прийняв чернецтво та був посвячений у сан пресвітера. З часом пішов до Єрусалиму, оселився на території Фаранської лаври, а потім у печері в горах. Поступово навколо виник чернечий гуртожиток. Євфимій став духівником цієї братії. Мав дар чудотворення, зцілював хворих. Поступово кількість людей, які сходилися до монастиря, щоб побачити його та отримати зцілення, стала гнітити святого, й він пішов у пустелю, куди взяв із собою лише найближчого учня Дометіана. Оселився Євфимій у печері, де колись ховався святий цар Давид. Там заснував монастир, а в самій печері Давидовій влаштував церкву. Проте й там йому не було спокою від гостей, тож Євфимій повернувся до залишеного ним монастиря, але дорогою уподобав відокремлене місце на горі та зупинився на ньому. Через деякий час біля нього знову зібралися братія, і він влаштував лавру на зразок Фаранської лаври. Помер святий Євфимій у віці 97 років і був похований на території заснованої ним лаври. За своє подвижницьке життя та тверде сповідання православної віри святий Євфимій отримав найменування Великого.

Народні прикмети

Потепління та ожеледиця – до ранньої весни.

Сонячний день – до теплої та сухої весни.

Що не можна робити 2 лютого

Не можна підіймати монети з підлоги та землі.

Якщо в цей день втратили рукавичку або шкарпетку, потрібно викинути їхню пару.