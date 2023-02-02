Сегодня 2 февраля: какой праздник и день в истории

2 февраля по церковному календарю – память Евфимия Великого. В мире – День Сурка. На Харьковщине сегодня предсказывает погоду освобожденный из оккупации сурок Тимка.

Праздники и памятные даты 2 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день водно-болотных угодий.

Также 2 февраля – День Сурка. Его отмечают в США и Канаде, однако постепенно традиция распространяется по миру. В том числе – добралась и до Харьковской области.

2 февраля в истории

2 февраля 1841 года датируется первое упоминание о «Дне Сурка». С этого момента до превращения праздника в официальный в США прошло около четверти века. Но тогда уже празднование развернулось со всем масштабом. Главному Сурку-прорицателю Америки дали имя «Великий Фил — провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков». Живет Фил (как знают все, кто смотрел фильм «День Сурка») в городе Панксатони в Пенсильвании, гордо называемом «Мировым центром погоды». Сейчас у Великого Фила есть свое «представительство» и интернет. Ежегодно ровно в 7:25 2 февраля Фила извлекают из норы, и он делает свой прогноз на весну. Считается, что если день солнечный, то сурок увидит свою тень и лезет спать обратно в нору, а значит морозы будут продолжаться еще несколько недель. А вот если день пасмурный и тени нет, то сурок в нору не возвращается – значит, следует ждать ранней весны.

На Харьковщине уже много лет есть свой сурок-прорицатель – Тимка. Точнее – уже Тимка ІІІ. Ведь первые пророки ушли на пенсию по возрасту. 2 февраля Тимка показательно просыпается на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в селе Гайдары. А вот живет вместе со своими родственниками на Великобурлуччине. Из-за вторжения РФ Тимка, как и другие сурки, оказался в оккупации. Однако, к счастью, выжил, и сегодня, несмотря ни на что, даст свой прогноз.

2 февраля 1914 года в прокат вышел первый фильм с Чарли Чаплином – «Зарабатывая на жизнь». Продолжительность немого кино была всего 15 минут. А сюжет очень простой, как и в большинстве фильмов на заре кинематографа: мошенник ворует у журналиста камеру со снимками катастрофы, чтобы продать их, а в конечном итоге становится объектом погони.

2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале погибла туристическая группа Дятлова. История этой гибели до сих пор является предметом обсуждений и построения разных версий. Ведь ни официальное следствие, ни разноплановые эксперты так и не нашли четкого ответа, что же произошло с девятью туристами. Их тела нашли вне палатки, большинство на морозе не были одеты и даже обуты. Сама палатка – застегнута, но разрезана. Тела – на расстоянии друг от друга. При этом судмедэксперты определили большой спектр причин смерти разных людей этой группы – от банального переохлаждения до насильственной смерти. У некоторых еще обнаружили наличие радиоактивных веществ на одежде. Все это вместе, а также странное поведение следователей, пилотов, эвакуировавших тела, запрет на эксгумацию и т.п. породило около сотни различных версий смерти группы Дятлова: от схода лавины, убийства друг друга из-за употребленных психотропов до испытаний психотронного оружия и мистических версий с демонами и НЛО. По мистической версии событий в 2013 году режиссер Ренни Гарлин снял художественный фильм «Тайна перевала Дятлова».

2 февраля 2015 года погиб в автокатастрофе Андрей Кузьменко (более известный как Кузьма Скрябин). Лидер группы «Скрябин», культовый украинский певец и композитор погиб в ДТП в Днепропетровской области. Автомобиль, за рулем которого находился Кузьменко, врезался в молоковоз ГАЗ-53. От полученных травм Андрей умер спустя полчаса. Посмертно в 2020 году ему присвоено звание Героя Украины.

Церковный праздник 2 февраля

2 февраля христиане чтят память преподобного Евфимия Великого. Евфимий происходил из знатной христианской семьи, которая жила в Армении. У родителей Евфимия долгое время не было детей, а перед его рождением было божественное видение, предвещавшее младенцу большое будущее. Отец Евфимия вскоре умер, а мать отдала сына на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксии. Вскоре юноша стал чтецом, а потом принял монашество и был рукоположен в сан пресвитера. Со временем отправился в Иерусалим, поселился на территории Фаранской лавры, а затем в пещере в горах. Постепенно вокруг возникло монашеское общежитие. Евфимий стал духовником этой братии. Имел дар чудотворения, исцелял больных. Постепенно количество людей, сходившихся в монастырь, чтобы увидеть его и получить исцеление, стало угнетать святого, и он удалился в пустыню, куда взял с собой только ближайшего ученика Дометиана. Поселился Евфимий в пещере, где когда-то укрывался святой царь Давид. Там основал монастырь, а в пещере Давида устроил церковь. Однако и там ему не было покоя от гостей, поэтому Евфимий решил вернуться в оставленный им монастырь, но по дороге облюбовал уединенное место на горе и остановился там. Через некоторое время возле него вновь собрались братия, и он устроил лавру по типу Фаранской лавры. Умер святой Евфимий в возрасте 97 лет и был похоронен на территории основанной им лавры. За свою подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры Евфимий получил наименование Великого.

Народные приметы

Потепление и гололедица – к ранней весне.

Солнечный день – к теплой и сухой весне.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя поднимать монеты с пола и земли.

Если в этот день потеряли перчатку или носок, нужно выбросить и их пару.