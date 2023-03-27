З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком

У Харкові з вечора 28 березня перестануть діяти графіки регулювання опалення.

Тимчасових відключень опалення не буде, бо найближчими днями в Харківській області синоптики прогнозують похолодання. Про це повідомили у КП “Харківські теплові мережі”. Остаточно завершувати опалювальний сезон у Харкові поки що не на часі, заявили комунальники.

“Це станеться, коли температура зовнішнього повітря остаточно зупиниться на весняних показниках та буде відповідне рішення міської ради”, – пояснили у КП.

Завчасно відключати опалення не будуть, аби під час похолодання харків’яни не перевантажували електрику обігрівачами та кондиціонерами, додали комунальники.