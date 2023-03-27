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З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком

Суспільство 15:17   27.03.2023
Вікторія Яковенко
З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком

У Харкові з вечора 28 березня перестануть діяти графіки регулювання опалення.

Тимчасових відключень опалення не буде, бо найближчими днями в Харківській області синоптики прогнозують похолодання. Про це повідомили у КП “Харківські теплові мережі”. Остаточно завершувати опалювальний сезон у Харкові поки що не на часі, заявили комунальники.

“Це станеться, коли температура зовнішнього повітря остаточно зупиниться на весняних показниках та буде відповідне рішення міської ради”, – пояснили у КП.

Завчасно відключати опалення не будуть, аби під час похолодання харків’яни не перевантажували електрику обігрівачами та кондиціонерами, додали комунальники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 15:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з вечора 28 березня перестануть діяти графіки регулювання опалення.".