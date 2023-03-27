З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком
У Харкові з вечора 28 березня перестануть діяти графіки регулювання опалення.
Тимчасових відключень опалення не буде, бо найближчими днями в Харківській області синоптики прогнозують похолодання. Про це повідомили у КП “Харківські теплові мережі”. Остаточно завершувати опалювальний сезон у Харкові поки що не на часі, заявили комунальники.
“Це станеться, коли температура зовнішнього повітря остаточно зупиниться на весняних показниках та буде відповідне рішення міської ради”, – пояснили у КП.
Завчасно відключати опалення не будуть, аби під час похолодання харків’яни не перевантажували електрику обігрівачами та кондиціонерами, додали комунальники.
Читайте також: У Харків ідуть морози: синоптики повідомили прогноз погоди на робочий тиждень
Новини за темою:
Ви читали новину: «З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з вечора 28 березня перестануть діяти графіки регулювання опалення.".