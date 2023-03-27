С вечера вторника в Харькове не будут отключать отопление по графику

В Харькове с вечера 28 марта перестанут действовать графики регулирования отопления.

Временных отключений отопления не будет, потому что в ближайшие дни в Харьковской области синоптики прогнозируют похолодание. Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». Окончательно завершать отопительный сезон в Харькове пока не время, заявили коммунальщики.

«Это произойдет, когда температура наружного воздуха окончательно остановится на весенних показателях и будет соответствующее решение городского совета», — объяснили в КП.

Заранее отключать отопление не будут, чтобы в похолодание харьковчане не перегружали электричество обогревателями и кондиционерами, добавили коммунальщики.