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С вечера вторника в Харькове не будут отключать отопление по графику

Общество 15:17   27.03.2023
Виктория Яковенко
С вечера вторника в Харькове не будут отключать отопление по графику

В Харькове с вечера 28 марта перестанут действовать графики регулирования отопления.

Временных отключений отопления не будет, потому что в ближайшие дни в Харьковской области синоптики прогнозируют похолодание. Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». Окончательно завершать отопительный сезон в Харькове пока не время, заявили коммунальщики.

«Это произойдет, когда температура наружного воздуха окончательно остановится на весенних показателях и будет соответствующее решение городского совета», — объяснили в КП.

Заранее отключать отопление не будут, чтобы в похолодание харьковчане не перегружали электричество обогревателями и кондиционерами, добавили коммунальщики.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 15:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с вечера 28 марта перестанут действовать графики регулирования отопления.".