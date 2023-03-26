В Харьков идут морозы: синоптики сообщили прогноз погоды на рабочую неделю

Прогноз гидрометцентра обещает, что следом за теплыми понедельником и вторником придет прохладная среда, а затем — четверг и пятница с морозами ночью и снегом днем.

Максимально холодными, по прогнозу Украинского гидрометцентра, на будущей неделе станут ночи четверга и пятницы, 30 и 31 марта, — столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза. Днем 30 и 31 марта предвидят мокрый снег.

«Циклон с атмосферными фронтами, заток холодного воздуха с севера, синоптические активные метаморфозы – все это может отрицательно повлиять на самочувствие, нарушить планы, особенно на открытом воздухе, заставить опустить нос, мерзнуть и чихать. Не забываем – весной все быстро проходит, и первое солнечное прояснение может за мгновение свести на нет все эти мартовские каки-беки», — предупредила и одновременно успокоила украинский синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на ближайшие пять суток выглядит следующим образом:

Понедельник, 27 марта

Температура ночью — 3-5° тепла, днем — 13-15° тепла. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Вторник. 28 марта

Температура ночью — 4-6° тепла, днем — 13-15° тепла. Пасмурно, дождь.

Среда, 29 марта

Температура ночью — 0-2° тепла, днем — 2-4° тепла. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Четверг, 30 марта

Температура ночью — 3-5° мороза, днем — 3-5° тепла. Облачно с прояснениями, умеренный дождь и мокрый снег.

Пятница, 31 марта

Температура ночью — 3-5° мороза, днем — 4-6° тепла. Облачно с прояснениями, умеренный дождь и мокрый снег.