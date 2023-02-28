Какая погода ожидается в марте — прогноз Укргидрометцентра
Средняя температура марта прогнозируется на уровне 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.
Такой прогноз обнародовал в Facebook Укргидрометцентр.
Что касается осадков, отмечают синоптики, то они предварительно не будут превышать норму, только в восточных областях вероятно будет несколько суше.
Также Укргидрометцентр привел анализ — каким был март в Украине в прошлые годы:
— среднемесячная температура воздуха — 0-6° тепла;
— абсолютный минимум температуры составляет 20-37° мороза;
— абсолютный максимум — 19-29° тепла;
— среднемесячное количество осадков — 26-51 мм.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 23:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Средняя температура марта прогнозируется на уровне 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.".