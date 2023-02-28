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Какая погода ожидается в марте — прогноз Укргидрометцентра

Общество 23:56   28.02.2023
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в марте — прогноз Укргидрометцентра

Средняя температура марта прогнозируется на уровне 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Такой прогноз обнародовал в Facebook Укргидрометцентр.

Что касается осадков, отмечают синоптики, то они предварительно не будут превышать норму, только в восточных областях вероятно будет несколько суше.

Также Укргидрометцентр привел анализ — каким был март в Украине в прошлые годы:

— среднемесячная температура воздуха — 0-6° тепла;
— абсолютный минимум температуры составляет 20-37° мороза;
— абсолютный максимум — 19-29° тепла;
— среднемесячное количество осадков — 26-51 мм.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 23:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Средняя температура марта прогнозируется на уровне 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.".