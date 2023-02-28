Какая погода ожидается в марте — прогноз Укргидрометцентра

Средняя температура марта прогнозируется на уровне 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Такой прогноз обнародовал в Facebook Укргидрометцентр.

Что касается осадков, отмечают синоптики, то они предварительно не будут превышать норму, только в восточных областях вероятно будет несколько суше.

Также Укргидрометцентр привел анализ — каким был март в Украине в прошлые годы:

— среднемесячная температура воздуха — 0-6° тепла;

— абсолютный минимум температуры составляет 20-37° мороза;

— абсолютный максимум — 19-29° тепла;

— среднемесячное количество осадков — 26-51 мм.