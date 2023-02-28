Live
  • Вторник 28.02.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.61
    • 🟢

Снег с дождем на Харьковщине: на дороги высыпали больше 1100 кубометров ПСС

Общество 10:11   28.02.2023
Оксана Горун
Снег с дождем на Харьковщине: на дороги высыпали больше 1100 кубометров ПСС

На Харьковщине дорожники борются с последствиями ухудшения погодных условий.

«Утром 27 февраля почти по всей территории области наблюдались осадки в виде снега с дождем. Утром 28 февраля облачно, местами слабый снег. Температура будет колебаться от -4 до 1°С, — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области. — На дорогах государственного значения осуществляются снегоочистительные работы и обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. К работам привлечено около 100 единиц техники и использовано более 1100 метров кубических песчано-солевой смеси».

Накануне ХОВА обратилась к водителям с призывом быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды.

  • Читайте также: Облегчить работу ВСУ: харьковские дорожники трудятся на границе с Луганщиной

    • К дорожникам с вопросами, предложениями и просьбами о помощи можно обращаться круглосуточно — на «горячую» линию при Укравтодоре: +38 067 400 60 80.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:10
    На Харьковщине готово 70% проектов для полноценного восстановления 24 мостов
    19:29
    Снег с дождем будут идти на Харьковщине и ночью: в ХОВА обратились к водителям
    17:34
    Когда-то это была зимняя сказка, сегодня — испытание, — воины 92-й ОМБр (фото)
    17:58
    Облегчить работу ВСУ: харьковские дорожники трудятся на границе с Луганщиной
    11:33
    В Харькове убирают снег: работают больше 2000 человек (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Снег с дождем на Харьковщине: на дороги высыпали больше 1100 кубометров ПСС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине дорожники борются с последствиями ухудшения погодных условий".