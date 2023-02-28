Снег с дождем на Харьковщине: на дороги высыпали больше 1100 кубометров ПСС
На Харьковщине дорожники борются с последствиями ухудшения погодных условий.
«Утром 27 февраля почти по всей территории области наблюдались осадки в виде снега с дождем. Утром 28 февраля облачно, местами слабый снег. Температура будет колебаться от -4 до 1°С, — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области. — На дорогах государственного значения осуществляются снегоочистительные работы и обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. К работам привлечено около 100 единиц техники и использовано более 1100 метров кубических песчано-солевой смеси».
Накануне ХОВА обратилась к водителям с призывом быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды.
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К дорожникам с вопросами, предложениями и просьбами о помощи можно обращаться круглосуточно — на «горячую» линию при Укравтодоре: +38 067 400 60 80.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине дорожники борются с последствиями ухудшения погодных условий".