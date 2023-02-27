Снег с дождем будут идти на Харьковщине и ночью: в ХОВА обратились к водителям
Фото: Павел Велицкий
Мокрый снег и дождь ожидаются в Харьковской области в ночь на 28 февраля, поэтому в ХОВА обратились к водителям с призывом быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
«27 февраля в течение дня на Харьковщине шел дождь с мокрым снегом. Ночью осадки будут продолжаться, температура будет колебаться от +1°С до -3°С. На дорогах возможен гололед», — предупредили в пресс-службе ХОВА.
В связи с ухудшением погодных условий на местные дороги общего пользования на круглосуточное дежурство вывели 55 единиц спецтехники и 70 рабочих ГП «Дороги Харьковщины».
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мокрый снег и дождь ожидаются в Харьковской области в ночь на 28 февраля, поэтому в ХОВА обратились к водителям с призывом быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.".