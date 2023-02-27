Сніг із дощем йтимуть на Харківщині й уночі: у ХОВА звернулися до водіїв

Мокрий сніг та дощ очікуються в Харківській області в ніч проти 28 лютого, тому в ХОВА звернулися до водіїв із закликом бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху.

“27 лютого протягом дня на Харківщині йшов дощ з мокрим снігом. Уночі опади триватимуть, температура буде коливатися від +1°С до -3°С. На дорогах можлива ожеледиця”, — попередили у пресслужбі ХОВА.

У зв’язку із погіршенням погодних умов на місцеві дороги загального користування на цілодобове чергування вивели 55 одиниць спецтехніки та 70 робітників ДП ​​”Дороги Харківщини”.