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Сніг із дощем йтимуть на Харківщині й уночі: у ХОВА звернулися до водіїв

Суспільство 19:29   27.02.2023
Елена Нагорная
Сніг із дощем йтимуть на Харківщині й уночі: у ХОВА звернулися до водіїв Фото: Павло Велицький

Мокрий сніг та дощ очікуються в Харківській області в ніч проти 28 лютого, тому в ХОВА звернулися до водіїв із закликом бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху.

“27 лютого протягом дня на Харківщині йшов дощ з мокрим снігом. Уночі опади триватимуть, температура буде коливатися від +1°С до -3°С. На дорогах можлива ожеледиця”, — попередили у пресслужбі ХОВА.

У зв’язку із погіршенням погодних умов на місцеві дороги загального користування на цілодобове чергування вивели 55 одиниць спецтехніки та 70 робітників ДП ​​”Дороги Харківщини”.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 19:29;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мокрий сніг та дощ очікуються в Харківській області в ніч проти 28 лютого, тому в ХОВА звернулися до водіїв із закликом бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху.".