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Сніг із дощем на Харківщині: на дороги висипали понад 1100 кубометрів ПСС

Суспільство 10:11   28.02.2023
Оксана Горун
Сніг із дощем на Харківщині: на дороги висипали понад 1100 кубометрів ПСС

На Харківщині дорожники борються із наслідками погіршення погодних умов.

“Вранці 27 лютого, майже по всій території області спостерігались опади у вигляді снігу з дощем. На ранок 28 лютого хмарно, місцями слабкий сніг. Температура буде коливатися від -4°С до 1°С, – повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області. – На автошляхах державного значення здійснюються снігоочисні роботи та обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. До робіт залучено близько 100 одиниць техніки та використано понад 1100 кубометрів піщано-сольової суміші”.

Напередодні ХОВА звернулася до водіїв із закликом бути уважними на дорогах через погіршення погоди.

  • Читайте також: Мокрий сніг і ожеледиця. На Харківщині очікують погіршення погоди

    • До шляховиків з питаннями, пропозиціями та проханнями про допомогу можна звертатися цілодобово – на “гарячу” лінію при Укравтодорі: +38 067 400 60 80.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині дорожники борються із наслідками погіршення погодних умов".