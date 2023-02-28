Сніг із дощем на Харківщині: на дороги висипали понад 1100 кубометрів ПСС

На Харківщині дорожники борються із наслідками погіршення погодних умов.

“Вранці 27 лютого, майже по всій території області спостерігались опади у вигляді снігу з дощем. На ранок 28 лютого хмарно, місцями слабкий сніг. Температура буде коливатися від -4°С до 1°С, – повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області. – На автошляхах державного значення здійснюються снігоочисні роботи та обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. До робіт залучено близько 100 одиниць техніки та використано понад 1100 кубометрів піщано-сольової суміші”.

Напередодні ХОВА звернулася до водіїв із закликом бути уважними на дорогах через погіршення погоди.

До шляховиків з питаннями, пропозиціями та проханнями про допомогу можна звертатися цілодобово – на “гарячу” лінію при Укравтодорі: +38 067 400 60 80.