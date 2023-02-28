Яка погода очікується в березні – прогноз Укргідрометцентру
Середня температура березня прогнозується на рівні 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.
Такий прогноз оприлюднив у Facebook Укргідрометцентр.
Що стосується опадів, зазначають синоптики, то вони попередньо не перевищуватимуть норму, тільки у східних областях, ймовірно, буде трохи сухіше.
Також Укргідрометцентр навів аналіз – яким був березень в Україні в минулі роки:
– середньомісячна температура повітря – 0-6° тепла;
– абсолютний мінімум температури – 20-37° морозу;
– абсолютний максимум – 19-29° тепла;
– середньомісячна кількість опадів – 26-51 мм.
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Ви читали новину: «Яка погода очікується в березні – прогноз Укргідрометцентру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 23:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Середня температура березня прогнозується на рівні 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.".