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Яка погода очікується в березні – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 23:56   28.02.2023
Олена Нагорна
Яка погода очікується в березні – прогноз Укргідрометцентру

Середня температура березня прогнозується на рівні 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Такий прогноз оприлюднив у Facebook Укргідрометцентр.

Що стосується опадів, зазначають синоптики, то вони попередньо не перевищуватимуть норму, тільки у східних областях, ймовірно, буде трохи сухіше.

Також Укргідрометцентр навів аналіз – яким був березень в Україні в минулі роки:

– середньомісячна температура повітря – 0-6° тепла;
– абсолютний мінімум температури – 20-37° морозу;
– абсолютний максимум – 19-29° тепла;
– середньомісячна кількість опадів – 26-51 мм.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 23:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Середня температура березня прогнозується на рівні 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.".