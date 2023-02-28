Яка погода очікується в березні – прогноз Укргідрометцентру

Середня температура березня прогнозується на рівні 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Такий прогноз оприлюднив у Facebook Укргідрометцентр.

Що стосується опадів, зазначають синоптики, то вони попередньо не перевищуватимуть норму, тільки у східних областях, ймовірно, буде трохи сухіше.

Також Укргідрометцентр навів аналіз – яким був березень в Україні в минулі роки:

– середньомісячна температура повітря – 0-6° тепла;

– абсолютний мінімум температури – 20-37° морозу;

– абсолютний максимум – 19-29° тепла;

– середньомісячна кількість опадів – 26-51 мм.