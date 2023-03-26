У Харків ідуть морози: синоптики повідомили прогноз погоди на робочий тиждень

Прогноз гідрометцентру обіцяє, що слідом за теплими понеділком та вівторком прийде прохолодна середа, а потім – четвер та п’ятниця з морозами вночі та снігом вдень.

Максимально холодними, за прогнозом Українського гідрометцентру, наступного тижня стануть ночі четверга та п’ятниці, 30 та 31 березня, — стовпчики термометрів опустяться до 3-5 градусів морозу. Вдень 30 та 31 березня передбачають мокрий сніг.

“Циклон з атмосферними фронтами, затік холодного повітря з півночі, синоптичні активні метаморфози – все це може негативно вплинути на самопочуття, порушити плани, особливо на відкритому повітрі, змусити похнюпити носа, мерзнути та чхати. Не забуваємо – навесні все швидко минає і перше сонячне прояснення може за мить звести нанівець всі ці березневі каки-беки“, — попередила та водночас заспокоїла український синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на найближчі п’ять діб виглядає так:

Понеділок, 27 березня

Температура вночі – 3-5° тепла, вдень – 13-15° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

Вівторок. 28 березня

Температура вночі – 4-6° тепла, вдень – 13-15° тепла. Похмуро, дощ.

Середа, 29 березня

Температура вночі – 0-2° тепла, вдень – 2-4° тепла. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

Четвер, 30 березня

Температура вночі – 3-5° морозу, вдень – 3-5° тепла. Хмарно з проясненнями, помірний дощ та мокрий сніг.

П’ятниця, 31 березня

Температура вночі – 3-5° морозу, вдень – 4-6° тепла. Хмарно з проясненнями, помірний дощ та мокрий сніг.