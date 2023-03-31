Live
  • П’ятниця 31.03.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Дороги Харківщини накрила снігова стихія: як розчищають магістралі

Суспільство 12:20   31.03.2023
Олена Нагорна
Дороги Харківщини накрила снігова стихія: як розчищають магістралі

У Харківській області прибирають сніг із державних доріг після вчорашнього циклону та обробляють їх протиожеледними матеріалами.

Як розповідають у Службі автодоріг у Харківській області, близько 16:00 30 березня в регіон з північно-східної, східної та південно-східної сторін зайшов сніговий циклон. Ближче до вечора опади посилились. Температура коливалася від 1 до 4 градусів зі знаком “мінус”.

У роботах з розчищення доріг задіяли 21 одиницю спецтехніки та використали 163 м3 піщано-сольової суміші.

Дорожники закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.

Читайте також: Водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок: причина

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:20
Дороги Харківщини накрила снігова стихія: як розчищають магістралі
11:55
У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину
11:33
Удар С-300 по Харкову та атака БпЛА на Ізюмщині: відкриті провадження (фото)
11:05
Синєгубов: Shahed атакували на Харківщині інфраструктуру Укргазвидобування
10:37
“Важко сказати, що було метою”: Синєгубов уточнив, де в Харкові впали ракети

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дороги Харківщини накрила снігова стихія: як розчищають магістралі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області прибирають сніг із державних доріг після вчорашнього циклону та обробляють їх протиожеледними матеріалами.".