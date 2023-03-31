Дороги Харківщини накрила снігова стихія: як розчищають магістралі

У Харківській області прибирають сніг із державних доріг після вчорашнього циклону та обробляють їх протиожеледними матеріалами.

Як розповідають у Службі автодоріг у Харківській області, близько 16:00 30 березня в регіон з північно-східної, східної та південно-східної сторін зайшов сніговий циклон. Ближче до вечора опади посилились. Температура коливалася від 1 до 4 градусів зі знаком “мінус”.

У роботах з розчищення доріг задіяли 21 одиницю спецтехніки та використали 163 м3 піщано-сольової суміші.

Дорожники закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.