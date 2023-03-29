Водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок в області: причина
Дорожники Харківщини звернулися до водіїв із проханням утриматися від далеких поїздок ввечері 29 березня через погіршення погодних умов у регіоні.
У Службі автомобільних доріг попередили про погіршення погодних умов у області.
«За прогнозами синоптиків, ввечері на Харківщину зайде циклон у вигляді дощу та мокрого снігу. Пориви вітру 7-11м/с, температура буде коливатись від 0°С до 5°С, можливе утворення ожеледиці», – повідомили дорожники.
В облавтодорі звернулися до водіїв з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.
«Багато водіїв вже змінили гуму з зимової на літню, тому просимо не перевищувати швидкісний режим та утриматись від поїздок на період негоди», – закликали в облавтодорі.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківщини звернулися до водіїв із проханням утриматися від далеких поїздок ввечері 29 березня через погіршення погодних умов у регіоні.".