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Водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок в області: причина

Суспільство 13:50   29.03.2023
Вікторія Яковенко
Водіїв Харківщини закликали утриматися від поїздок в області: причина

Дорожники Харківщини звернулися до водіїв із проханням утриматися від далеких поїздок ввечері 29 березня через погіршення погодних умов у регіоні.

У Службі автомобільних доріг попередили про погіршення погодних умов у області.

«За прогнозами синоптиків, ввечері на Харківщину зайде циклон у вигляді дощу та мокрого снігу. Пориви вітру 7-11м/с, температура буде коливатись від 0°С до 5°С, можливе утворення ожеледиці», – повідомили дорожники.

В облавтодорі звернулися до водіїв з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.

«Багато водіїв вже змінили гуму з зимової на літню, тому просимо не перевищувати швидкісний режим та утриматись від поїздок на період негоди», – закликали в облавтодорі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківщини звернулися до водіїв із проханням утриматися від далеких поїздок ввечері 29 березня через погіршення погодних умов у регіоні.".