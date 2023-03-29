Водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок в области: причина
Дорожники Харьковщины обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок вечером 29 марта из-за ухудшения погодных условий в регионе.
В Службе автомобильных дорог предупредили об ухудшении погодных условий в области.
«По прогнозам синоптиков, вечером в Харьковскую область зайдет циклон в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра 7-11м/с, температура будет колебаться от 0°С до 5°С, возможно образование гололеда», — сообщили дорожники.
В облавтодоре обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и дистанции.
«Многие водители уже сменили резину с зимней на летнюю, поэтому просим не превышать скоростной режим и удержаться от поездок на период непогоды», — призвали в облавтодоре.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники Харьковщины обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок вечером 29 марта из-за ухудшения погодных условий в регионе.".