Водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок в области: причина

Дорожники Харьковщины обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок вечером 29 марта из-за ухудшения погодных условий в регионе.

В Службе автомобильных дорог предупредили об ухудшении погодных условий в области.

«По прогнозам синоптиков, вечером в Харьковскую область зайдет циклон в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра 7-11м/с, температура будет колебаться от 0°С до 5°С, возможно образование гололеда», — сообщили дорожники.

В облавтодоре обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и дистанции.

«Многие водители уже сменили резину с зимней на летнюю, поэтому просим не превышать скоростной режим и удержаться от поездок на период непогоды», — призвали в облавтодоре.