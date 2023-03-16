На Харьковщине начались ямочные ремонты дорог: что восстанавливают (фото)

Дорожники Харьковской области начали латать проезжую часть после зимы. Работы уже начались на трех автодорогах.

15 марта дорожники работали на трех автодорогах:

🔹 М-03 Киев – Харьков – Довжанский (возле моста через реку Харьков)

🔹 Юго-западный объезд Харькова

🔹 Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха.

«Из-за благоприятных погодных условий дорожная служба Харьковской области не оставляет работу ни на минуту», — заверили в пресс-службе Службы автодорог в Харьковской области.

Ранее глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил о том, что вскоре начнется ямочный ремонт двух дорог: Харьков — Золочев и Дергачи – Казачья Лопань.