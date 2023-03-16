На Харьковщине начались ямочные ремонты дорог: что восстанавливают (фото)
Дорожники Харьковской области начали латать проезжую часть после зимы. Работы уже начались на трех автодорогах.
15 марта дорожники работали на трех автодорогах:
🔹 М-03 Киев – Харьков – Довжанский (возле моста через реку Харьков)
🔹 Юго-западный объезд Харькова
🔹 Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха.
«Из-за благоприятных погодных условий дорожная служба Харьковской области не оставляет работу ни на минуту», — заверили в пресс-службе Службы автодорог в Харьковской области.
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Ранее глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил о том, что вскоре начнется ямочный ремонт двух дорог: Харьков — Золочев и Дергачи – Казачья Лопань.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники Харьковской области начали латать проезжую часть после зимы. Работы уже начались на трех автодорогах".