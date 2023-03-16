На Харківщині розпочалися ямкові ремонти доріг: що відновлюють (фото)
Дорожники Харківщини почали латати проїжджу частину після зими. Роботи вже розпочалися на трьох автошляхах.
15 березня шляховики працювали на трьох автошляхах:
М-03 Київ – Харків – Довжанський(біля мосту через річку Харків);
Південно-західний об‘їзд міста Харкова;
Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха.
“Через сприятливі погодні умови дорожня служба Харківської області не залишає роботу ні на мить”, – запевнили у пресслужбі Служби автодоріг у Харківській області.
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Раніше голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про те, що незабаром розпочнеться ямковий ремонт двох доріг: Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківщини почали латати проїжджу частину після зими. Роботи вже розпочалися на трьох автошляхах".