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На Харківщині розпочалися ямкові ремонти доріг: що відновлюють (фото)

Суспільство 09:31   16.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині розпочалися ямкові ремонти доріг: що відновлюють (фото)

Дорожники Харківщини почали латати проїжджу частину після зими. Роботи вже розпочалися на трьох автошляхах.

15 березня шляховики працювали на трьох автошляхах:

🔹 М-03 Київ – Харків – Довжанський(біля мосту через річку Харків);
🔹 Південно-західний об‘їзд міста Харкова;
🔹 Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха.

Ремонт доріг у Харківській області навесні 2023 року 2

“Через сприятливі погодні умови дорожня служба Харківської області не залишає роботу ні на мить”, – запевнили у пресслужбі Служби автодоріг у Харківській області.

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    • Ремонт доріг у Харківській області навесні 2023 року 3

  • Читайте також: Весняний ремонт: на Харківщині латають чотири траси (фото)

    • Раніше голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про те, що незабаром розпочнеться ямковий ремонт двох доріг: Харків – Золочів та Дергачі – Козача Лопань.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківщини почали латати проїжджу частину після зими. Роботи вже розпочалися на трьох автошляхах".