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Дороги Харьковщины накрыла снежная стихия: как расчищают магистрали

Общество 12:20   31.03.2023
Елена Нагорная
Дороги Харьковщины накрыла снежная стихия: как расчищают магистрали Фото: САД в Харьковской области

В Харьковской области убирают снег с государственных дорог после вчерашнего циклона и обрабатывают их противогололедными материалами.

Как рассказывают в Службе автодорог в Харьковской области, около 16:00 30 марта в регион с северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон зашел снежный циклон. Ближе к вечеру осадки усилились. Температура колебалась от 1 до 4 градусов со знаком «минус».

В работах по расчистке дорог задействовали 21 единицу спецтехники и использовали 163 м3 песчано-солевой смеси.

Дорожники призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области убирают снег с государственных дорог после вчерашнего циклона и обрабатывают их противогололедными материалами.".