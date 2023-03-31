Дороги Харьковщины накрыла снежная стихия: как расчищают магистрали

В Харьковской области убирают снег с государственных дорог после вчерашнего циклона и обрабатывают их противогололедными материалами.

Как рассказывают в Службе автодорог в Харьковской области, около 16:00 30 марта в регион с северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон зашел снежный циклон. Ближе к вечеру осадки усилились. Температура колебалась от 1 до 4 градусов со знаком «минус».

В работах по расчистке дорог задействовали 21 единицу спецтехники и использовали 163 м3 песчано-солевой смеси.

Дорожники призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.