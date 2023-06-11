5 пожеж спричинили удари рф по цивільним об’єктам на Харківщині – ДСНС
Протягом доби з 10 червня по 11 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких 22 – на ліквідацію пожеж, з них 5 виникли внаслідок атак ворога.
Протягом доби рятувальники Харківщини гасили 5 пожеж, спричинених ударами окупаційних військ рф по цивільним об’єктам: 4 на території Богодухівського району і 1 в Чугуївському.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 10 червня по 11 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких 22 – на ліквідацію пожеж, з них 5 виникли внаслідок атак ворога.".