5 пожеж спричинили удари рф по цивільним об’єктам на Харківщині – ДСНС

Протягом доби з 10 червня по 11 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких 22 – на ліквідацію пожеж, з них 5 виникли внаслідок атак ворога.

Протягом доби рятувальники Харківщини гасили 5 пожеж, спричинених ударами окупаційних військ рф по цивільним об’єктам: 4 на території Богодухівського району і 1 в Чугуївському.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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