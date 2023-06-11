5 пожаров вызвали удары рф по гражданским объектам на Харьковщине – ГСЧС
В течение суток с 10 июня по 11 июня 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 40 оперативных выездов, из которых 22 – на ликвидацию пожаров, из них 5 возникли в результате атак врага.
В течение суток спасатели Харьковщины тушили 5 пожаров, вызванных ударами оккупационных войск рф по гражданским объектам: 4 на территории Богодуховского района и 1 в Чугуевском.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 74 мины и снаряда.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 08:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 10 июня по 11 июня 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 40 оперативных выездов, из которых 22 – на ликвидацию пожаров, из них 5 возникли в результате атак врага.".