5 пожаров вызвали удары рф по гражданским объектам на Харьковщине – ГСЧС

В течение суток с 10 июня по 11 июня 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 40 оперативных выездов, из которых 22 – на ликвидацию пожаров, из них 5 возникли в результате атак врага.

В течение суток спасатели Харьковщины тушили 5 пожаров, вызванных ударами оккупационных войск рф по гражданским объектам: 4 на территории Богодуховского района и 1 в Чугуевском.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 74 мины и снаряда.

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