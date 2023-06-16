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Тривога по всій Україні: на Харківщині – загроза застосування балістики

Події 11:36   16.06.2023
Оксана Горун
Тривога по всій Україні: на Харківщині – загроза застосування балістики

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом у центрі, на сході та заході України. Тривога – у всіх областях. Українців просять перебувати в укриттях.

“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Всі в укриття”, – написали в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

На цей час мапа повітряних тривог України повністю забарвлена. Тривога звучить у всіх регіонах.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуск ворогом “Калібрів” з акваторії Чорного моря. Ракети летіли на північ.

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці працює ППО.

За повідомленнями київських пабліків, у місті гучно. Мер міста Віталій Кличко написав про вибухи в Подільському районі. А також про те, що на столицю ще летять ракети.

Об 11.55 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що повітряний простір над областю чистий. Але попросив усіх перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом у центрі, на сході та заході України. Тривога – у всіх областях. Українців просять перебувати в укриттях".