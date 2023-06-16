Ракетна атака: Синєгубов закликав не ігнорувати тривогу (оновлено)
По всій Україні лунає повітряна тривога. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях.
“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Об 11.55 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що повітряний простір над областю чистий. Але попросив усіх перебувати в укриттях до відбою тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 11:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По всій Україні лунає повітряна тривога. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях".