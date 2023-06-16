Ракетна атака: Синєгубов закликав не ігнорувати тривогу (оновлено)

По всій Україні лунає повітряна тривога. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Об 11.55 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що повітряний простір над областю чистий. Але попросив усіх перебувати в укриттях до відбою тривоги.