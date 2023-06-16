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Ракетная атака: Синегубов призвал не игнорировать тревогу (обновлено)

Происшествия 11:46   16.06.2023
Оксана Горун
Ракетная атака: Синегубов призвал не игнорировать тревогу (обновлено) Фото: Олег Синегубов

По всей Украине звучит воздушная тревога. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и местах безопасности», — написал Синегубов в telegram.

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В 11:55 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что воздушное пространство над областью чистое. Но попросил всех находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По всей Украине звучит воздушная тревога. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях".