Ракетная атака: Синегубов призвал не игнорировать тревогу (обновлено)
Фото: Олег Синегубов
По всей Украине звучит воздушная тревога. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и местах безопасности», — написал Синегубов в telegram.
Читайте также: Тревога по всей Украине: на Харьковщине — угроза применения баллистики
В 11:55 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что воздушное пространство над областью чистое. Но попросил всех находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетная атака: Синегубов призвал не игнорировать тревогу (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 11:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По всей Украине звучит воздушная тревога. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях".