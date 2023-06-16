Ракетная атака: Синегубов призвал не игнорировать тревогу (обновлено)

По всей Украине звучит воздушная тревога. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал быть в укрытиях.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и местах безопасности», — написал Синегубов в telegram.

В 11:55 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что воздушное пространство над областью чистое. Но попросил всех находиться в укрытиях до отбоя тревоги.