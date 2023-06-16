Тревога по всей Украине: на Харьковщине — угроза применения баллистики

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения врагом в центре, на востоке и западе Украины. Тревога — во всех областях. Украинцев просят находиться в укрытиях.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытие», — написали в telegram Воздушных сил ВСУ.

На данный момент карта воздушных тревог Украины полностью окрашена. Тревога звучит во всех регионах.

Ранее Воздушные силы ВСУ проинформировали о пуске врагом «Калибров» из акватории Черного моря. Ракеты летели на север.

Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице работает ПВО.

По сообщениям киевских пабликов, в городе громко. Мэр города Виталий Кличко написал о взрывах в Подольском районе. А также о том, что на столицу летят еще ракеты.

В 11:55 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что воздушное пространство над областью чистое. Но попросил всех находиться в укрытиях до отбоя тревоги.