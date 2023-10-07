Тіла загиблих від удару РФ по Грозі почали повертати родичам (фото)

Відсьогодні, 7 жовтня, тіла ідентифікованих громадян, які загинули внаслідок російської ракетної атаки по кафе в селі Гроза на Харківщині, почали повертати родичам.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«З використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч провели дослідження 37 фрагментів тіл. 38 досліджень ще знаходяться в роботі. Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 співпадінь», – розповів Болвінов.

Він також зазначив, що 12 тіл залишаються неідентифікованими.

Фото: 18+, чуттєві кадри