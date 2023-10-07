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Тіла загиблих від удару РФ по Грозі почали повертати родичам (фото)

Суспільство 12:58   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Тіла загиблих від удару РФ по Грозі почали повертати родичам (фото) Фото: Сергій Болвінов

Відсьогодні, 7 жовтня, тіла ідентифікованих громадян, які загинули внаслідок російської ракетної атаки по кафе в селі Гроза на Харківщині, почали повертати родичам.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«З використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч провели дослідження 37 фрагментів тіл. 38 досліджень ще знаходяться в роботі. Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 співпадінь», – розповів Болвінов.

Він також зазначив, що 12 тіл залишаються неідентифікованими.

Фото: 18+, чуттєві кадри

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Фото: Сергій Болвінов
Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 7 жовтня, тіла ідентифікованих громадян, які загинули внаслідок російської ракетної атаки по кафе в селі Гроза на Харківщині, почали повертати родичам.".