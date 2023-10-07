Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото)

С сегодняшнего дня, 7 октября, тела идентифицированных граждан, погибших в результате российской ракетной атаки по кафе в селе Гроза на Харьковщине, начали возвращать родственникам.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«С использованием мобильной ДНК-лаборатории за ночь провели исследование 37 фрагментов тел. 38 исследований еще находятся в работе. Автоматически сравниваем ДНК с образцами родственников. Нашли 9 совпадений», — рассказал Болвинов.

Он также отметил, что 12 тел остаются не идентифицированными.

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