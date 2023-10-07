Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото)
Фото: Сергей Болвинов
С сегодняшнего дня, 7 октября, тела идентифицированных граждан, погибших в результате российской ракетной атаки по кафе в селе Гроза на Харьковщине, начали возвращать родственникам.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«С использованием мобильной ДНК-лаборатории за ночь провели исследование 37 фрагментов тел. 38 исследований еще находятся в работе. Автоматически сравниваем ДНК с образцами родственников. Нашли 9 совпадений», — рассказал Болвинов.
Он также отметил, что 12 тел остаются не идентифицированными.
Фото: 18+, чувственные кадры
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня, 7 октября, тела идентифицированных граждан, погибших в результате российской ракетной атаки по кафе в селе Гроза на Харьковщине, начали возвращать родственникам.".