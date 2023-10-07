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Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото)

Общество 12:58   07.10.2023
Виктория Яковенко
Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото) Фото: Сергей Болвинов

С сегодняшнего дня, 7 октября, тела идентифицированных граждан, погибших в результате российской ракетной атаки по кафе в селе Гроза на Харьковщине, начали возвращать родственникам.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«С использованием мобильной ДНК-лаборатории за ночь провели исследование 37 фрагментов тел. 38 исследований еще находятся в работе. Автоматически сравниваем ДНК с образцами родственников. Нашли 9 совпадений», — рассказал Болвинов.

Он также отметил, что 12 тел остаются не идентифицированными.

Фото: 18+, чувственные кадры

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Фото: Сергей Болвинов
Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня, 7 октября, тела идентифицированных граждан, погибших в результате российской ракетной атаки по кафе в селе Гроза на Харьковщине, начали возвращать родственникам.".