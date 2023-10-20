Воїн із Харкова проти МСЕК: що сказали в Центральній МСЕК у Києві
Ветеран із Харкова Дмитро Олійник продовжує добиватися справедливості в питанні визначення йому групи інвалідності. Обласна медико-соціальна експертна комісія визначила йому 3-тю групу, воїн же добивається другої, адже, по суті, через поранення залишився без ноги.
Коли історія Олійника набула широкого розголосу у ЗМІ та соцмережах, чиновники пообіцяли провести перевірки та розібратися в ситуації. До справи підключився МОЗ. Там пообіцяли: найближчим часом Центральна МСЕК оцінить правомірність дій комісії в Харкові.
Про результати цієї оцінки 20 жовтня повідомив сам ветеран.
“Коли харківська обласна МСЕК вирішила що я не гідний 2-ї групи, вони направили справу до центральної МСЕК у Київ, де мені сказали: проходьте дообстеження, у вас нога є, і ви на неї спираєтеся. Значить, вона функціональна. Не важливо, що нога повністю втратила свої здібності”, – повідомив воїн.
Як доказ своєї правди він навів досвід товариша з аналогічним пораненням.
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“У кожного з нас був вибір – залишити або ампутувати (ногу). На той момент Сергій залишив ногу та після виписки пішов проходити ВЛК та МСЕК у Києві, отримав довічну другу групу та поїхав до Латвії на реабілітацію. Пізніше він її ампутував за власним рішенням, тому що відчув, що з протезом йому буде легше пристосуватися до активного життя. Наслідки поранення у нас – ідентичні, висновки та виписки – однакові. Після закінчення реабілітації я вирішив подати папери на МСЕК у Харкові, де мені дали 3-тю групу на рік. Після погіршення, ряду операцій і звільнення цю третю перетворили на безстрокову. І саме тут ви можете повернутися на декілька абзаців назад і ще раз прочитати про те, що наслідки поранення у нас однакові й висновки теж“, – наголосив Олійник.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 22:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ветеран із Харкова Дмитро Олійник продовжує добиватися справедливості в питанні визначення йому групи інвалідності. Обласна медико-соціальна експертна комісія визначила йому 3-тю групу, воїн же добивається другої, адже, по суті, через поранення залишився без ноги".