Росіяни вигадали нову позначку для техніки, що атакує на Харківщині (фото)

Підрозділи окупантів, які 10 травня вдерлися через держкордон на Харківщині, позначені новим маркуванням.

“Противник наносить на свою техніку нові тактичні знаки розрізнення, яке використовується в операції на Харківщині”, – повідомив майор ЗСУ, пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

Він також опублікував перші фото російської техніки з новими позначеннями.