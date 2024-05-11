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Росіяни вигадали нову позначку для техніки, що атакує на Харківщині (фото)

Події 11:50   11.05.2024
Оксана Горун
Росіяни вигадали нову позначку для техніки, що атакує на Харківщині (фото) Фото: Тарас Березовець/телеграм

Підрозділи окупантів, які 10 травня вдерлися через держкордон на Харківщині, позначені новим маркуванням.

“Противник наносить на свою техніку нові тактичні знаки розрізнення, яке використовується в операції на Харківщині”, – повідомив майор ЗСУ, пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

Він також опублікував перші фото російської техніки з новими позначеннями.

армія Росії з новим маркуванням в Харківській області 2
Фото: Тарас Березовець/телеграм

Читайте також: Чому військ Сил оборони не було у Стрілечій та Пильній, пояснив аналітик

армія Росії з новим маркуванням в Харківській області
Фото: Тарас Березовець/телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи окупантів, які 10 травня вдерлися через держкордон на Харківщині, позначені новим маркуванням".