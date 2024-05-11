Росіяни вигадали нову позначку для техніки, що атакує на Харківщині (фото)
Фото: Тарас Березовець/телеграм
Підрозділи окупантів, які 10 травня вдерлися через держкордон на Харківщині, позначені новим маркуванням.
“Противник наносить на свою техніку нові тактичні знаки розрізнення, яке використовується в операції на Харківщині”, – повідомив майор ЗСУ, пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.
Він також опублікував перші фото російської техніки з новими позначеннями.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 11:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи окупантів, які 10 травня вдерлися через держкордон на Харківщині, позначені новим маркуванням".