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Россияне придумали новую отметку для техники, атакующей на Харьковщине (фото)

Происшествия 11:50   11.05.2024
Оксана Горун
Россияне придумали новую отметку для техники, атакующей на Харьковщине (фото) Фото: Тарас Березовец/telegram

Подразделения оккупантов, которые 10 мая вторглись через госграницу на Харьковщине, обозначены новой маркировкой.

«Противник наносит на свою технику новые тактические знаки различия, которые используются в операции на Харьковщине», — сообщил майор ВСУ, пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Он же опубликовал первые фото российской техники с новыми обозначениями.

армия рф с новой маркировкой в Харьковской области 2
Фото: Тарас Березовец/telegram

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армия рф с новой маркировкой в Харьковской области
Фото: Тарас Березовец/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения оккупантов, которые 10 мая вторглись через госграницу на Харьковщине, обозначены новой маркировкой".