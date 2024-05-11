Россияне придумали новую отметку для техники, атакующей на Харьковщине (фото)
Фото: Тарас Березовец/telegram
Подразделения оккупантов, которые 10 мая вторглись через госграницу на Харьковщине, обозначены новой маркировкой.
«Противник наносит на свою технику новые тактические знаки различия, которые используются в операции на Харьковщине», — сообщил майор ВСУ, пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.
Он же опубликовал первые фото российской техники с новыми обозначениями.
Читайте также: Почему войск Сил обороны не было в Стрелечьей и Пыльной, объяснил аналитик
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия РФ, Березовец, война, новости Харькова, оккупанты, окупанти;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне придумали новую отметку для техники, атакующей на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 11:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения оккупантов, которые 10 мая вторглись через госграницу на Харьковщине, обозначены новой маркировкой".