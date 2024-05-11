Россияне придумали новую отметку для техники, атакующей на Харьковщине (фото)

Подразделения оккупантов, которые 10 мая вторглись через госграницу на Харьковщине, обозначены новой маркировкой.

«Противник наносит на свою технику новые тактические знаки различия, которые используются в операции на Харьковщине», — сообщил майор ВСУ, пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Он же опубликовал первые фото российской техники с новыми обозначениями.