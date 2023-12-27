Жителі міста на Харківщині сьогодні можуть чути стрільбу

У місті Первомайський Харківської області 27 грудня можуть бути чутні постріли: на території громади планують відстрілювати лисиць.

Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин, повідомив у телеграмі мер міста Микола Бакшеєв.

“Якщо почуєте постріли – не лякайтеся, це наші мисливці”, – написав він.

Лисиць відстрілюватимуть у районі колишнього цегельного заводу та овочевої бази.