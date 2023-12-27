Жителі міста на Харківщині сьогодні можуть чути стрільбу
У місті Первомайський Харківської області 27 грудня можуть бути чутні постріли: на території громади планують відстрілювати лисиць.
Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин, повідомив у телеграмі мер міста Микола Бакшеєв.
“Якщо почуєте постріли – не лякайтеся, це наші мисливці”, – написав він.
Лисиць відстрілюватимуть у районі колишнього цегельного заводу та овочевої бази.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, бешенство, лисицы, отстрел, Первомайский, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 08:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський Харківської області 27 грудня можуть бути чутні постріли: на території громади планують відстрілювати лисиць.".