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Жителі міста на Харківщині сьогодні можуть чути стрільбу

Суспільство 08:58   27.12.2023
Олена Нагорна
Жителі міста на Харківщині сьогодні можуть чути стрільбу

У місті Первомайський Харківської області 27 грудня можуть бути чутні постріли: на території громади планують відстрілювати лисиць.

Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин, повідомив у телеграмі мер міста Микола Бакшеєв.

“Якщо почуєте постріли – не лякайтеся, це наші мисливці”, – написав він.

Лисиць відстрілюватимуть у районі колишнього цегельного заводу та овочевої бази.

Читайте також: Ухвалено рішення відстрілювати лисиць по всій Харківщині: причини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 08:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський Харківської області 27 грудня можуть бути чутні постріли: на території громади планують відстрілювати лисиць.".