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Жители города на Харьковщине сегодня могут слышать стрельбу

Общество 08:58   27.12.2023
Елена Нагорная
Жители города на Харьковщине сегодня могут слышать стрельбу

В городе Первомайский Харьковской области 27 декабря могут быть слышны выстрелы: на территории громады планируют отстреливать лисиц.

Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных, сообщил в Telegram мэр города Николай Бакшеев.

«Если услышите выстрелы — не пугайтесь, это наши охотники», — написал он.

Лисиц будут отстреливать в районе бывшего кирпичного завода и овощной базы.

Читайте также: Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 08:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский Харьковской области 27 декабря могут быть слышны выстрелы: на территории громады будут отстреливать лисиц.".