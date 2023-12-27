Жители города на Харьковщине сегодня могут слышать стрельбу
В городе Первомайский Харьковской области 27 декабря могут быть слышны выстрелы: на территории громады планируют отстреливать лисиц.
Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных, сообщил в Telegram мэр города Николай Бакшеев.
«Если услышите выстрелы — не пугайтесь, это наши охотники», — написал он.
Лисиц будут отстреливать в районе бывшего кирпичного завода и овощной базы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, бешенство, лисицы, отстрел, Первомайский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 08:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский Харьковской области 27 декабря могут быть слышны выстрелы: на территории громады будут отстреливать лисиц.".