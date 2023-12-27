Жители города на Харьковщине сегодня могут слышать стрельбу

В городе Первомайский Харьковской области 27 декабря могут быть слышны выстрелы: на территории громады планируют отстреливать лисиц.

Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных, сообщил в Telegram мэр города Николай Бакшеев.

«Если услышите выстрелы — не пугайтесь, это наши охотники», — написал он.

Лисиц будут отстреливать в районе бывшего кирпичного завода и овощной базы.