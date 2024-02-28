Хотів підкупити копів, щоб провести горілку в Куп’янськ: судитимуть чоловіка

На Харківщині 66-річний чоловік намагався дати правоохоронцям хабаря, аби незаконно провести алкоголь у Куп’янськ.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 29 січня приблизно об 11:30 на одному з блокпостів у Куп’янську поліцейські зупинили автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» за кермом якого був 51-річний чоловік, який їхав з Харкова. У ході перевірки вантажу правоохоронці виявили всередині авто горілку.

Зазначається, що на території Куп’янської громади продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, заборонений.

«Будь-які документи на зазначений товар у водія також були відсутні. Через невеликий проміжок часу на блокпост приїхав знайомий водія — 66-річний чоловік. Він запропонував поліцейським «вирішити питання» на місці», – зазначили у прокуратурі.

Водій запропонував копам 300 доларів. Правоохоронці від хабаря відмовились і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ).