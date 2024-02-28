Хотел подкупить копов, чтобы провести водку в Купянск: будут судить мужчину

На Харьковщине 66-летний мужчина пытался дать правоохранителям взятку, чтобы незаконно провести алкоголь в Купянск.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 29 января примерно в 11:30 на одном из блокпостов в Купянске полицейские остановили автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter» за рулем которого был 51-летний мужчина, ехавший из Харькова. В ходе проверки груза правоохранители обнаружили внутри авто водку.

Отмечается, что на территории Купянской громады продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, запрещена.

«Любые документы на указанный товар у водителя также отсутствовали. Спустя небольшой промежуток времени на блокпост приехал знакомый водителя — 66-летний мужчина. Он предложил полицейским «решить вопрос» на месте», – отметили в прокуратуре.

Водитель предложил копам 300 долларов. Правоохранители от взятки отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту предложения предоставления должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УКУ).