Хотел подкупить копов, чтобы провести водку в Купянск: будут судить мужчину
На Харьковщине 66-летний мужчина пытался дать правоохранителям взятку, чтобы незаконно провести алкоголь в Купянск.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 29 января примерно в 11:30 на одном из блокпостов в Купянске полицейские остановили автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter» за рулем которого был 51-летний мужчина, ехавший из Харькова. В ходе проверки груза правоохранители обнаружили внутри авто водку.
Отмечается, что на территории Купянской громады продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, запрещена.
«Любые документы на указанный товар у водителя также отсутствовали. Спустя небольшой промежуток времени на блокпост приехал знакомый водителя — 66-летний мужчина. Он предложил полицейским «решить вопрос» на месте», – отметили в прокуратуре.
Водитель предложил копам 300 долларов. Правоохранители от взятки отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту предложения предоставления должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, взятка, водка, копы, купянск, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 66-летний мужчина пытался дать правоохранителям взятку, чтобы незаконно провести алкоголь в Купянск.".