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«По рецепту дедушки»: дед с внуком на Харьковщине производили «коньяк»

Общество 10:15   02.02.2024
Оксана Горун
«По рецепту дедушки»: дед с внуком на Харьковщине производили «коньяк»

«Коньяк» и «водку» в гараже изготовляли в промышленных масштабах предприимчивые родственники в Солоницевке на Харьковщине. Успешному «бизнесу»  помешала полиция.

«В 2023 году дед вместе с 25-летним внуком организовали «бизнес» — незаконно производили алкоголь для дальнейшей реализации. Они обустроили «цех» в гаражном кооперативе в поселке Солоницевка — именно в этом населенном пункте и проживают мужчины», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Своим «продуктом», который позиционировали как «коньяк» и «водку», производители обеспечивали клиентов в Харьковском районе. Торговали в розницу.

паленый алкоголь продавали на Харьковщине 2

«По предварительным данным, ежемесячно «бизнесмены» сбывали 100-150 литров фальсификата. Правоохранители разоблачили мужчин, их преступная деятельность приостановлена», — отметили прокуроры.

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В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили, что, помимо спиртного, деятели «приторговывали» еще и сигаретами — естественно, без акцизных марок.

паленый алкоголь продавали на Харьковщине 5

«Полицейские произвели шесть санкционированных обысков по местам незаконного сбыта товара. В результате изъято более 10 800 пачек табачных изделий, более 1600 литров вещества с характерным запахом спирта, оборудование для производства алкогольных напитков, полсотни упаковок ликероводочных изделий неизвестного происхождения типа «bag-in-box» известных торговых марок по три литра каждая, черновые записи, мобильные телефоны, деньги», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

паленый алкоголь продавали на Харьковщине 3

В целом изъятую продукцию полицейские оценили почти в 1,5 млн гривен.

Деду с внуком сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Коньяк» и «водку» в гараже изготовляли в промышленных масштабах предприимчивые родственники в Солоницевке на Харьковщине. Успешному «бизнесу»  помешала полиция".