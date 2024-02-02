«По рецепту дедушки»: дед с внуком на Харьковщине производили «коньяк»
«Коньяк» и «водку» в гараже изготовляли в промышленных масштабах предприимчивые родственники в Солоницевке на Харьковщине. Успешному «бизнесу» помешала полиция.
«В 2023 году дед вместе с 25-летним внуком организовали «бизнес» — незаконно производили алкоголь для дальнейшей реализации. Они обустроили «цех» в гаражном кооперативе в поселке Солоницевка — именно в этом населенном пункте и проживают мужчины», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Своим «продуктом», который позиционировали как «коньяк» и «водку», производители обеспечивали клиентов в Харьковском районе. Торговали в розницу.
«По предварительным данным, ежемесячно «бизнесмены» сбывали 100-150 литров фальсификата. Правоохранители разоблачили мужчин, их преступная деятельность приостановлена», — отметили прокуроры.
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В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили, что, помимо спиртного, деятели «приторговывали» еще и сигаретами — естественно, без акцизных марок.
«Полицейские произвели шесть санкционированных обысков по местам незаконного сбыта товара. В результате изъято более 10 800 пачек табачных изделий, более 1600 литров вещества с характерным запахом спирта, оборудование для производства алкогольных напитков, полсотни упаковок ликероводочных изделий неизвестного происхождения типа «bag-in-box» известных торговых марок по три литра каждая, черновые записи, мобильные телефоны, деньги», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В целом изъятую продукцию полицейские оценили почти в 1,5 млн гривен.
Деду с внуком сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, водка, коньяк, новости Харькова, паленка, полиция, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Коньяк» и «водку» в гараже изготовляли в промышленных масштабах предприимчивые родственники в Солоницевке на Харьковщине. Успешному «бизнесу» помешала полиция".