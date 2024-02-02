“За рецептом дідуся”: дід із онуком на Харківщині виробляли “коньяк”

“Коньяк” і “горілку” в гаражі виготовляли в промислових масштабах заповзятливі родичі в Солоницівці на Харківщині. Успішному “бізнесу” завадила поліція.

“У 2023 році батько разом з 25-річним онуком організували “бізнес” — незаконно виготовляли алкоголь для подальшої реалізації. Вони облаштували “цех” у гаражному кооперативі у селищі Солоницівка — саме у цьому населеному пункті та проживають чоловіки”, – повідомила подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Своїм “продуктом”, який позиціювали як “коньяк” і “горілку”, виробники забезпечували клієнтів у Харківському районі. Торгували вроздріб.

“За попередніми даними, щомісяця “бізнесмени” збували 100-150 літрів фальсифікату. Правоохоронці викрили чоловіків, їх злочинна діяльність припинена“, – зазначили прокурори.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що окрім спиртного, діячі “приторговували” ще й цигарками – природно, без акцизних марок.

“Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків за місцями незаконного збуту товару. В результаті вилучено понад 10 800 пачок тютюнових виробів, більш ніж 1600 літрів речовини з характерним запахом спирту, обладнання для виробництва алкогольних напоїв, пів сотні упаковок лікеро-горілчаних виробів невідомого походження типу “bag-in-box” відомих торгових марок по три літри кожна, чорнові записи, мобільні телефони, гроші”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Загалом вилучену продукцію поліціянти оцінили майже у 1,5 млн гривень.

Дідові з онуком повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.