“За рецептом дідуся”: дід із онуком на Харківщині виробляли “коньяк”
“Коньяк” і “горілку” в гаражі виготовляли в промислових масштабах заповзятливі родичі в Солоницівці на Харківщині. Успішному “бізнесу” завадила поліція.
“У 2023 році батько разом з 25-річним онуком організували “бізнес” — незаконно виготовляли алкоголь для подальшої реалізації. Вони облаштували “цех” у гаражному кооперативі у селищі Солоницівка — саме у цьому населеному пункті та проживають чоловіки”, – повідомила подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Своїм “продуктом”, який позиціювали як “коньяк” і “горілку”, виробники забезпечували клієнтів у Харківському районі. Торгували вроздріб.
“За попередніми даними, щомісяця “бізнесмени” збували 100-150 літрів фальсифікату. Правоохоронці викрили чоловіків, їх злочинна діяльність припинена“, – зазначили прокурори.
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У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що окрім спиртного, діячі “приторговували” ще й цигарками – природно, без акцизних марок.
“Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків за місцями незаконного збуту товару. В результаті вилучено понад 10 800 пачок тютюнових виробів, більш ніж 1600 літрів речовини з характерним запахом спирту, обладнання для виробництва алкогольних напоїв, пів сотні упаковок лікеро-горілчаних виробів невідомого походження типу “bag-in-box” відомих торгових марок по три літри кожна, чорнові записи, мобільні телефони, гроші”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Загалом вилучену продукцію поліціянти оцінили майже у 1,5 млн гривень.
Дідові з онуком повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, водка, коньяк, новини Харкова, паленка, поліція, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Коньяк” і “горілку” в гаражі виготовляли в промислових масштабах заповзятливі родичі в Солоницівці на Харківщині. Успішному “бізнесу” завадила поліція".