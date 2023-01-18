У Харкові підробляли Сhivas 12-річної витримки та російську горілку Beluga

У Харкові спіймали й судитимуть торговців елітною “паленкою”.

Діячі не обмежилися підробкою місцевих алкогольних брендів, а замахнулися на елітний алкоголь. Паралельно незаконно торгували спиртом.

“У квітні 2021 року батько зі своїм сином та їх спільним знайомим організували незаконну схему заробітку. Так, вони купляли незаконо виготовлений етиловий спирт, частину якого учасники злочинного угруповання реалізовували оптовим покупцям. З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На опублікованих прокуратурою фото видно коробки з “віскі” Сhivas-regal 12-річної витримки та “горілкою” Beluga – окрім іншого, ще й російським брендом.

“Продукцію ділки зберігали та виробляли у складських приміщеннях на території м. Харкова та Харківської області”, – зазначили в прокуратурі.

“Успішне виробництво” “накрили” на початку червня 2022 року. На місці поліція виявила та вилучила майже 5000 літрів спирту.

Крім того, знайшлися тютюнові вироби без акцизних марок (понад 22 тис. пачок), обладнання та сировина для виготовлення спирту, балони й фільтри, цукрові ароматизатори тощо. Усе вилучене оцінили у понад 4 млн гривень.

Читайте також: У Харкові двоє чоловіків намагалися отруїти пенсіонера метиловим спиртом заради квартири

Обвинувальний акт щодо трьох власників нелегального бізнесу вже відправили до Ленінського суду Харкова. Їх звинувачують у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту. А також – незаконному виготовленні алкогольних напоїв. Усе це скоєно в складі організованої групи.