В Харькове подделывали Сhivas 12-летней выдержки и российскую водку Beluga

В Харькове поймали и будут судить торговцев элитной «паленкой».

Деятели не ограничились подделкой местных алкогольных брендов, а замахнулись на элитный алкоголь. Параллельно незаконно приторговывали спиртом.

«В апреле 2021 года отец со своим сыном и их общим знакомым организовали незаконную схему заработка. Так, они покупали незаконно изготовленный этиловый спирт, часть которого участники преступной группировки реализовывали оптовым покупателям. Из другой части они производили алкогольные напитки под видом известных украинских и иностранных товаропроизводителей и продавали их клиентам», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На опубликованных прокуратурой фото видны коробки с «виски» Сhivas regal 12-летней выдержки и «водкой» Beluga — помимо прочего, еще и российским брендом.

«Продукцию дельцы хранили и производили в складских помещениях на территории г. Харькова и Харьковской области», — отметили в прокуратуре.

«Успешное производство» «накрыли» в начале июня 2022 года. На месте полиция обнаружила и изъяла почти 5000 литров спирта.

Кроме того, нашлись табачные изделия без акцизных марок (более 22 тыс. пачек), оборудование и сырье для изготовления спирта, баллоны и фильтры, сахарные ароматизаторы и так далее. Все изъятое оценили в более чем 4 млн гривен.

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Обвинительный акт в отношении троих владельцев нелегального бизнеса уже отправили в Ленинский суд Харькова. Их обвиняют в незаконном хранении, транспортировке с целью сбыта и сбыте незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта. А также — незаконном изготовлении алкогольных напитков. Все это совершено в составе организованной группы.