РФ закидає Харківщину КАБ і атакує поблизу Вовчанська, Стариці і Липців – ГШ

Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів КАБами в районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Водночас, українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно намагався штурмувати біля Берестового та Піщаного.