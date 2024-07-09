РФ закидає Харківщину КАБ і атакує поблизу Вовчанська, Стариці і Липців – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів КАБами в районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Водночас, українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно намагався штурмувати біля Берестового та Піщаного.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, КАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів КАБами в районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".