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РФ закидає Харківщину КАБ і атакує поблизу Вовчанська, Стариці і Липців – ГШ

Суспільство 16:52   09.07.2024
Вікторія Яковенко
РФ закидає Харківщину КАБ і атакує поблизу Вовчанська, Стариці і Липців – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів КАБами в районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Водночас, українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно намагався штурмувати біля Берестового та Піщаного.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів КАБами в районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".