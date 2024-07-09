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РФ забрасывает Харьковщину КАБ и атакует вблизи Волчанска, Старицы и Липцев

Общество 16:52   09.07.2024
Виктория Яковенко
РФ забрасывает Харьковщину КАБ и атакует вблизи Волчанска, Старицы и Липцев Фото: Генштаб ВСУ

Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары КАБами в районах населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В то же время, украинские воины отбили четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать у Берестового и Песчаного.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары КАБами в районах населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".