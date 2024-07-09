РФ забрасывает Харьковщину КАБ и атакует вблизи Волчанска, Старицы и Липцев
Фото: Генштаб ВСУ
Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары КАБами в районах населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
В то же время, украинские воины отбили четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.
На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать у Берестового и Песчаного.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, КАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары КАБами в районах населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".