РФ забрасывает Харьковщину КАБ и атакует вблизи Волчанска, Старицы и Липцев

Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары КАБами в районах населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

В то же время, украинские воины отбили четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать у Берестового и Песчаного.