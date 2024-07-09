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Несколько суток враг не пытался зайти в Сотницкий Казачок – ОТГВ «Харьков»

Общество 16:27   09.07.2024
Виктория Яковенко
Несколько суток враг не пытался зайти в Сотницкий Казачок – ОТГВ «Харьков» скриншот

В селе Сотницкий Казачок на Золочевщине несколько суток не наблюдалось попыток противника с помощью ДРГ проникнуть на территорию Украины.

Об этом сообщил спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона. По его данным, интенсивность боев на Харьковщине остается высокой. За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Все атаки врага были отбиты, бои происходили в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица.

«На нашем направлении враг потерял 187 человек ранеными и убитыми. Также враг потерял 2 танка уничтоженными и поврежденными, 4 ББМ, 14 автомобилей и 6 единиц спецтехники», — добавил Повх.

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Автор: Виктория Яковенко
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Несколько суток враг не пытался зайти в Сотницкий Казачок – ОТГВ «Харьков»
09.07.2024, 16:27

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Сотницкий Казачок на Золочевщине несколько суток не наблюдалось попыток противника с помощью ДРГ проникнуть на территорию Украины.".