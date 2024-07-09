Несколько суток враг не пытался зайти в Сотницкий Казачок – ОТГВ «Харьков»

В селе Сотницкий Казачок на Золочевщине несколько суток не наблюдалось попыток противника с помощью ДРГ проникнуть на территорию Украины.

Об этом сообщил спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона. По его данным, интенсивность боев на Харьковщине остается высокой. За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Все атаки врага были отбиты, бои происходили в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица.

«На нашем направлении враг потерял 187 человек ранеными и убитыми. Также враг потерял 2 танка уничтоженными и поврежденными, 4 ББМ, 14 автомобилей и 6 единиц спецтехники», — добавил Повх.