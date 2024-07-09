Несколько суток враг не пытался зайти в Сотницкий Казачок – ОТГВ «Харьков»
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В селе Сотницкий Казачок на Золочевщине несколько суток не наблюдалось попыток противника с помощью ДРГ проникнуть на территорию Украины.
Об этом сообщил спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона. По его данным, интенсивность боев на Харьковщине остается высокой. За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Все атаки врага были отбиты, бои происходили в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица.
«На нашем направлении враг потерял 187 человек ранеными и убитыми. Также враг потерял 2 танка уничтоженными и поврежденными, 4 ББМ, 14 автомобилей и 6 единиц спецтехники», — добавил Повх.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, волчанск, дрг, ОТГВ "Харьков", Сотницкий Казачок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Сотницкий Казачок на Золочевщине несколько суток не наблюдалось попыток противника с помощью ДРГ проникнуть на территорию Украины.".