Live
  • Вт 09.07.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 40.7
  • EUR 44.08

Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків»

Суспільство 16:27   09.07.2024
Вікторія Яковенко
Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків» скриншот

В селі Сотницький Козачок на Золочівщині кілька діб поспіль не спостерігалося спроб противника за допомогою ДРГ проникнути на територію України.

Про це повідомив речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх в етері нацмарафону. За його даними, інтенсивність боїв на Харківщині залишається високою. За минулу добу відбулося 11 бойових зіткнень. Всі атаки ворога були відбиті, бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця.

«На нашому напрямку ворог втратив 187 осіб пораненими та вбитими. Також ворог втратив два танки знищеними та пошкодженими, 4 ББМ, 14 авто та 6 одиниць спецтехніки», – додав Повх.

Читайте також: Дрони з написом «за Охматдит» знищили танк РФ поблизу Вовчанська (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків»
Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків»
09.07.2024, 16:27
Лісничий на Харківщині «закрив очі» на вирубку здорових дерев: його судитимуть
Лісничий на Харківщині «закрив очі» на вирубку здорових дерев: його судитимуть
09.07.2024, 15:53
Військовий із Золочева загинув у ДТП на Черкащині
Військовий із Золочева загинув у ДТП на Черкащині
09.07.2024, 12:11
У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція
У Харкові мотоцикл збив пішохода – поліція
09.07.2024, 15:11
На Куп’янському напрямку назріває криза як в Очеретиному – Машовець (мапа)
На Куп’янському напрямку назріває криза як в Очеретиному – Машовець (мапа)
09.07.2024, 11:41
У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом
У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом
09.07.2024, 12:37

Новини за темою:

13:13
Російська штурмова рота в районі Липців живе не більше ніж тиждень – Федоренко
11:39
“Самостріл генерала Лапіна” – Коваленко про бої в Сотницькому Козачку
09:46
В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ЗС РФ за добу на Харківському напрямку
09:21
ISW про Сотницький Козачок: у РФ заявляють про успіх, але підтверджень немає
08:30
Генштаб повідомив про бої на новій ділянці фронту на Харківському напрямку

Ви читали новину: «Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 16:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Сотницький Козачок на Золочівщині кілька діб поспіль не спостерігалося спроб противника за допомогою ДРГ проникнути на територію України.".