Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків»
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В селі Сотницький Козачок на Золочівщині кілька діб поспіль не спостерігалося спроб противника за допомогою ДРГ проникнути на територію України.
Про це повідомив речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх в етері нацмарафону. За його даними, інтенсивність боїв на Харківщині залишається високою. За минулу добу відбулося 11 бойових зіткнень. Всі атаки ворога були відбиті, бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця.
«На нашому напрямку ворог втратив 187 осіб пораненими та вбитими. Також ворог втратив два танки знищеними та пошкодженими, 4 ББМ, 14 авто та 6 одиниць спецтехніки», – додав Повх.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, дрг, ОТГВ "Харьков", Сотницкий Казачок, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 16:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Сотницький Козачок на Золочівщині кілька діб поспіль не спостерігалося спроб противника за допомогою ДРГ проникнути на територію України.".