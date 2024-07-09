Кілька діб ворог не намагався зайти у Сотницький Козачок – ОТУВ «Харків»

В селі Сотницький Козачок на Золочівщині кілька діб поспіль не спостерігалося спроб противника за допомогою ДРГ проникнути на територію України.

Про це повідомив речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх в етері нацмарафону. За його даними, інтенсивність боїв на Харківщині залишається високою. За минулу добу відбулося 11 бойових зіткнень. Всі атаки ворога були відбиті, бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця.

«На нашому напрямку ворог втратив 187 осіб пораненими та вбитими. Також ворог втратив два танки знищеними та пошкодженими, 4 ББМ, 14 авто та 6 одиниць спецтехніки», – додав Повх.