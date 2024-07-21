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Пожежа виникла на Харківщині внаслідок обстрілу росіян

Події 16:36   21.07.2024
Оксана Якушко
Пожежа виникла на Харківщині внаслідок обстрілу росіян

Сьогодні вранці внаслідок масованого ворожого удару розпочалася пожежа у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомила ДСНС у Харківській області.

Зайнялись 3 житлових будинки, 3 господарчих споруди та гараж на загальній площі близько 300 м₂. Рятувальники запобігли поширенню вогню на інші оселі.

Вогнеборці працювали під постійними ворожими обстрілами. Пожежу ліквідували 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

За попередніми даним, загиблих і травмованих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вранці внаслідок масованого ворожого удару розпочалася пожежа у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомила ДСНС у Харківській області.".