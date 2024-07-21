Пожежа виникла на Харківщині внаслідок обстрілу росіян
Сьогодні вранці внаслідок масованого ворожого удару розпочалася пожежа у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомила ДСНС у Харківській області.
Зайнялись 3 житлових будинки, 3 господарчих споруди та гараж на загальній площі близько 300 м₂. Рятувальники запобігли поширенню вогню на інші оселі.
Вогнеборці працювали під постійними ворожими обстрілами. Пожежу ліквідували 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.
За попередніми даним, загиблих і травмованих немає.
Читайте також: Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, острел, пожежа, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа виникла на Харківщині внаслідок обстрілу росіян»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вранці внаслідок масованого ворожого удару розпочалася пожежа у житловому секторі села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомила ДСНС у Харківській області.".