Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Сегодня утром в результате массированного вражеского удара начался пожар в жилом секторе села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Загорелись 3 жилых дома, 3 хозяйственных постройки и гараж общей площадью около 300 м₂. Спасатели предотвратили распространение огня на другие дома.
Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами. Пожар ликвидировали 13 спасателей и 4 единицы техники. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, острел, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня утром в результате массированного вражеского удара начался пожар в жилом секторе села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".