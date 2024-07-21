Live
  • Вс 21.07.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян

Происшествия 16:36   21.07.2024
Оксана Якушко
Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян Фото: ГСЧС в Харьковской области

Сегодня утром в результате массированного вражеского удара начался пожар в жилом секторе села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Загорелись 3 жилых дома, 3 хозяйственных постройки и гараж общей площадью около 300 м₂. Спасатели предотвратили распространение огня на другие дома.

Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами. Пожар ликвидировали 13 спасателей и 4 единицы техники. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 21.07: бои на Харьковщине, россияне стягивают силы
Главные новости Харькова 21.07: бои на Харьковщине, россияне стягивают силы
21.07.2024, 17:09
Россияне продвинулись к Старице на Харьковском направлении – ISW
Россияне продвинулись к Старице на Харьковском направлении – ISW
21.07.2024, 14:38
Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян
Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян
21.07.2024, 16:36
Какой мирный план завершения войны в Украине предложил Джонсон Трампу – DM
Какой мирный план завершения войны в Украине предложил Джонсон Трампу – DM
21.07.2024, 10:40
Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)
Ряд харьковских поездов задерживается из-за атаки на железную дорогу (список)
20.07.2024, 11:34
14 штурмов россиян и 7 ударов КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ
14 штурмов россиян и 7 ударов КАБов по Харьковщине – Генштаб ВСУ
21.07.2024, 17:06

Новости по теме:

13:01
Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине
20:43
Мужчина и женщина ранены из-за авиаударов россиян по Харьковщине
15:13
39-летний мужчина утонул в реке на Харьковщине
20:42
Россияне ударили по поселку Слатино на Харьковщине, под завалами ищут людей
18:09
Поле с более 50 га пшеницы пожарные спасли от пламени на Харьковщине

Вы читали новость: «Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня утром в результате массированного вражеского удара начался пожар в жилом секторе села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".