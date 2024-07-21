Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян

Сегодня утром в результате массированного вражеского удара начался пожар в жилом секторе села Лосевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Загорелись 3 жилых дома, 3 хозяйственных постройки и гараж общей площадью около 300 м₂. Спасатели предотвратили распространение огня на другие дома.

Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами. Пожар ликвидировали 13 спасателей и 4 единицы техники. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.